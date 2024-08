AMLO sostendrá una llamada con Lula y Petro sobre las elecciones presidenciales en Venezuela

https://latamnews.lat/20240801/amlo-sostendra-llamada-con-lula-y-petro-sobre-las-elecciones-presidenciales-en-venezuela-1156555825.html

"Es probable que hoy [1 de agosto de 2024] hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el [mandatario] Petro como a las dos de la tarde (20:00 GMT). Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde, fundamentalmente, a los venezolanos", dio a conocer en conferencia de prensa.Asimismo, el mandatario mexicano destacó que su Administración se ha inclinado por llamar a la no violencia, el respeto a la voluntad de la población de la nación sudamericana, que se presenten las actas electorales de los comicios realizados el 28 de julio de 2024 y que no haya injerencismo.Sobre este último rubro, López Obrador hizo hincapié en la postura de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó anteriormente como "intervencionista"."Lo que pasó, lamentablemente, con el secretario general de la OEA [Luis Almagro] es que la elección fue el domingo, y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones, y que no había ganado un candidato sino había ganado otro sin tener pruebas de nada (...). No solo [es inaceptable] por ser un organismo externo que no tiene que ver con Venezuela, sino que ¿con qué facultad se erige como juez electoral? Eso en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava", expresó.Previamente, la organización solicitó al actual presidente de Venezuela reconocer su presunta derrota en las urnas y llamar a una nueva jornada electoral.Ante eso, el presidente de México criticó a la institución. "¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tiene que meter? Eso es injerencismo. Por eso, la [institución] no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la [organización] sostiene que ganó el otro candidato?", indicó el 30 de julio.Un día después, López Obrador descartó que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, no asistiría a la reunión extraordinaria convocada por la institución internacional."No vamos porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad [de la institución]. Antes de conocer los resultados, el director del [organismo], Luis Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos como ganador, sin pruebas de nada", puntualizó en su rueda de prensa.De igual manera, el político mexicano ha reconocido el desempeño del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales, las que se llevaron a cabo sin actos violentos. No obstante, llamó a mantener la calma y a esperar los procedimientos legales para posicionarse sobre los comicios.

