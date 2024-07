Presidente Ortega: "El yanqui dijo 'hay que darle el golpe a la Revolución Bolivariana'"

"Allí no pasa nada y, mientras tanto, los que se rasgan las vestiduras como que son grandes demócratas aquí en América Latina, y que vean bien como está la casa de ellos, como siguen descalificando cuando no reconocen los resultados electorales (…) y ahora aparecen como mansas palomas; simplemente el yanqui dijo 'hay que darle el golpe a la Revolución Bolivariana' y ahí tienen que ir en fila, porque si no, el yanqui les dice 'vendrán las sanciones en contra de ustedes', los amenazan", manifestó Ortega.