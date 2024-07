Nicaragua festeja los 136 años de 'Azul', la icónica obra de Rubén Darío

https://latamnews.lat/20240731/nicaragua-festeja-los-136-anos-de-azul-la-iconica-obra-de-ruben-dario-1156518728.html

León, ciudad colonial situada a 90 kilómetros al noroeste de Managua, fue el epicentro del IX Festival Azul Darío, dedicado a enaltecer la obra del "padre del modernismo", que universalizó la cuna del prócer, declaró a Sputnik, Anasha Campbell, directora del Instituto Nicaragüense de Turismo, (Intur).Felix Rubén Darío Sarmiento (1867-1916), fue declarado "héroe nacional" de Nicaragua en 2016, por el legado de su obra, cuya "grandeza" fue proyectada en el frontis de la Basílica Catedral de León."El evento central que esperan [los visitantes ] todos los años es el mapping o la proyección de imágenes desde la majestuosa Catedral de León, patrimonio de la humanidad, donde se ve su vida, su obra, su legado; pero también para nosotros, Nicaragua está en la grandeza de Darío", manifestó Campbell.Poesía de alto nivelEl festival dedicado a Azul, concentra a los estudiosos de obra de Darío en el país centroamericano, recitales de poesía, exhibición de alfombras alusivas al poeta y la venta de artículos relativos a la imagen del autor.Para Emma Hyraud, ciudadana de origen francés radicada en Nicaragua, la universalidad del histórico poeta radica en que su estudio se instituye desde las escuelas de este país, a diferencia de lo selectivo que es conocer las obras de otros autores de la literatura europea."En Europa, por ejemplo, la poesía es de élites; pero en América Latina, especialmente Nicaragua, yo veo que en la escuela mi niña tiene que aprender [a Darío] y eso es una cosa que en Francia no se hace, no se acostumbra. Es una manera de vulgarizar la poesía que es de un alto nivel, porque realmente no es una poesía cualquiera, es muy culta, Darío es un gran intelectual", afirmó Hyraud.Darío, publicó su libro de cuentos en prosas y poemas Azul en Valparaíso Chile en 1888, obra que significó la "renovación" de la estética y la métrica del castellano, así como el estilo "afrancesado" del artista , que además plantea una crítica histórica, política y social de la época.

