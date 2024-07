https://latamnews.lat/20240731/nicaragua-condena-el-cobarde-asesinato-del-jefe-del-buro-politico-de-hamas-1156539309.html

Nicaragua condena el "cobarde asesinato" del jefe del buró político de Hamás

Nicaragua condena el "cobarde asesinato" del jefe del buró político de Hamás

Sputnik Mundo

El Gobierno de Nicaragua condenó el "cobarde asesinato" del jefe del buró político del movimiento palestino Hamás, Ismaíl Haniyá, ocurrido en Teherán este 31... 31.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-31T20:15+0000

2024-07-31T20:15+0000

2024-07-31T20:15+0000

américa latina

📰 el asesinato del jefe del buró político de hamás

política

ismaíl haniyá

teherán

seguridad

gobierno de nicaragua

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/1f/1156539436_260:119:1024:549_1920x0_80_0_0_f7ea2a232239174a55cfce3dd9d35ae4.jpg

"Declaramos nuestra firme condena a una acción más de injerencia, desestabilización y grave agresión a la ya debilitada y tan necesaria paz en el mundo", expresó la Administración ncabezada por el presidente Daniel Ortega en un comunicado.Asimismo, recordó las graves secuelas que este hecho muestra no solo para Palestina, sino para el mundo."Es conocida nuestra permanente solidaridad con las familias y el pueblo palestino, luchando siempre juntos para que se frene la brutalidad, el salvajismo y el sostenido genocidio contra ese pueblo heroico", puntualizó.Previamente, Hamás informó de la muerte de Haniyá como resultado de un ataque israelí a su residencia en Teherán, donde se encontraba de visita para participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irán, Masud Pezeshkián.La agencia Tasnim, por su parte, comunicó, citando al Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que Irán investiga los motivos del homicidio de Haniyá y de su guardaespaldas.La portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, Ana Ukólova, negó la responsabilidad de Israel del asesinato de Haniyá.Mientras tanto, Hamás advirtió que no rebajará sus condiciones en las conversaciones con Israel tras el asesinato de Haniyá, comentó a Sputnik el portavoz del grupo en el Líbano Mahmud Taha. "Israel llevó a cabo este asesinato para hacer que Hamás rebaje sus condiciones en las negociaciones. No lo vamos a hacer. Y prometemos que el Ejército israelí pagará un alto precio por este crimen", aseveró.

https://latamnews.lat/20240731/moscu-repudia-el-asesinato-politico-de-ismail-haniya-y-ve-peligrosas-consecuencias-1156525754.html

teherán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 el asesinato del jefe del buró político de hamás, política, ismaíl haniyá, teherán, seguridad, gobierno de nicaragua