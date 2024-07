https://latamnews.lat/20240731/mexico-denuncia-actitud-parcial-de-la-oea-y-descarta-participacion-en-su-reunion-sobre-venezuela-1156536268.html

México denuncia "actitud parcial" de la OEA y descarta participación en su reunión sobre Venezuela

El mandatario mexicano consideró que el acudir a un evento como el que convoca la OEA, el que se celebrará este 31 de julio de 2024, "no es serio, no es responsable y no ayuda a buscar una salida democrática a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo".De igual manera, reiteró que hay un fuerte intervencionismo en la nación sudamericana, lo que dificulta que pueda avanzar en diversos ámbitos."Los problemas de Venezuela se han estancado porque es mucho el injerencismo. Se meten del extranjero no solo los Gobiernos, sino los medios de comunicación", subrayó López Obrador.Previamente, la organización solicitó al actual presidente de Venezuela reconocer su presunta derrota en las urnas y llamar a una nueva jornada electoral.Ante eso, el presidente de México calificó a la OEA de "injerencista". "¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tiene que meter? Eso es injerencismo. Por eso, la [institución] no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la [organización] sostiene que ganó el otro candidato?", indicó el 30 de julio de 2024.De igual manera, el político mexicano ha reconocido el desempeño del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales, las que se llevaron a cabo sin actos violentos. No obstante, llamó a mantener la calma y a esperar los procedimientos legales para posicionarse sobre los comicios.Las cifras mostradas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano exponen que Maduro, quien contendió por la coalición Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.902 votos (51,2%), mayor a los resultados del candidato Edmundo González, de la alianza opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien consiguió 4.445.978 votos (44,2%). Esta última fuerza desconoció los datos.

