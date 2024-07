Maduro expresa que está preparado para presentar el 100 % de las actas electorales

https://latamnews.lat/20240731/maduro-asegura-que-esta-preparado-para-presentar-el-100--de-las-actas-electorales-1156538703.html

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está listo para presentar a la opinión pública todas las actas de los votos...

"Doy la cara, me someto a la justicia, y he dicho más allá, como jefe político, líder revolucionario de Venezuela, hijo del comandante [Hugo] Chávez, que el gran pueblo patriótico, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos", afirmó tras mantener una reunión con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.Asimismo, Maduro interpuso un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que dirima sobre el ataque al proceso electoral que busca impulsar un golpe de Estado en esa nación caribeña."He apelado a la Constitución por la paz de Venezuela, he traído un recurso contencioso electoral, contenido en la Constitución y la Ley Orgánica de Ley Electoral y la Ley del Tribunal Supremo de Justicia para que la Sala Electoral se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado usando el proceso electoral, y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques", expresó en declaraciones en el TSJ. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el 29 de julio a Nicolás Maduro como presidente reelecto para el período 2025-2031.El candidato por la coalición Gran Polo Patriótico (izquierda), Nicolás Maduro, obtuvo el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de Edmundo González, de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).La PUD desconoció los resultados y anunció como "presidente electo" a González.Algunos países como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay se negaron a reconocer la reelección de Maduro, lo que ya provocó por parte de Caracas el anuncio del retiro inmediato del personal diplomático.

