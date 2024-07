https://latamnews.lat/20240731/la-larga-espera-de-bolivia-para-descargar-dos-buques-rusos-y-mitigar-la-falta-de-combustibles-1156541032.html

La larga espera de Bolivia para descargar dos buques rusos y mitigar la falta de combustibles

En el puerto chileno de Arica hay cuatro buques con contenido destinado a Bolivia, pero no pueden descargar por las malas condiciones climáticas de los días...

En las últimas semanas, ante las estaciones de servicio de Bolivia se formaron largas filas de camiones, buses y tractores a la espera de cargar diésel, escaso en todo el país. En las costas del puerto chileno de Arica hay cuatro buques con combustible y petróleo (dos de ellos procedentes de Rusia), que no pueden descargar por complicaciones climáticas. Mientras, cientos de camiones cisterna llegados de Argentina y Paraguay intentan superar los bloqueos de carreteras para repartir su carga.El Gobierno de Luis Arce intenta abrir canales de diálogo con los dirigentes de los sindicatos de transportistas, quienes desde este 30 de julio realizan cortes de calles y rutas en reclamo del combustible. Junto a gremios de comerciantes preparan para este 1 de agosto un paro nacional de 72 horas, con bloqueos en todas las carreteras y pasos fronterizos. También exigen disponibilidad de dólares para el intercambio comercial.La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) invitó a los dirigentes de los transportistas a comprobar en Arica que allí están los buques a la espera de que mejoren las condiciones climáticas y disminuya el alto oleaje. El Gobierno evaluó que se esconderían motivos "políticos" tras las protestas.Otro de los reclamos de estos sectores pasa por la falta de dólares. Sputnik conversó con el chofer de camiones Celso Gutiérrez, afiliado al sindicato de transporte internacional, quien contó que en los últimos meses bajaron las importaciones ante la escasez de la divisa norteamericana para realizar las transacciones comerciales. Esto, dijo, afecta especialmente a los camioneros, que tienen menos productos para traer desde los puertos de Chile o Perú, los más cercanos al territorio boliviano."Últimamente llevo mercadería boliviana a Chile, a los puertos de Arica o Iquique. Pero ya no tengo ninguna carga para traer al país por la caída de las importaciones, entonces me vuelvo con el camión vacío", explicó. Por ello, las ganancias de Gutiérrez bajaron a la mitad.Y agregó: "Calculo que en 2025 pagaré 10.000 bolivianos (1.448 dólares) de impuesto, porque no está entrando carga de importaciones. Solamente llevo de exportación. Facturo del lado chileno y me vuelvo vacío".Gutiérrez consideró que "el Gobierno ha puesto medidas drásticas para las importaciones. Enviar dinero de Bolivia a China (para el pago de los productos importados) tiene comisiones muy desconsideradamente elevadas. Encima no se puede conseguir el dólar".Por eso "los pequeños importadores han dejado de traer productos. Además, para ingresar la mercadería a Bolivia se piden muchos requisitos. Entonces algunos importadores prefieren la ruta del contrabando, de lo ilegal. Y el contrabandista no deja ni un peso de impuestos, solamente se llenan los bolsillos los corruptos que facilitan el ingreso ilegal de esa mercadería".Carga en el marEl Gobierno de Arce espera que hasta el próximo 2 de agosto se pueda descargar el contenido de los cuatro buques. Según YPFB, el total de la carga garantiza el abastecimiento de combustibles para Bolivia durante un mes y medio.Hasta el pasado domingo, un bloqueo de trabajadores de la salud en la frontera entre Yacuiba (Bolivia) y Salvador Mazza (Argentina) impedía el ingreso de 140 cisternas con cinco millones de litros de combustible. La llegada a los surtidores reduciría notablemente las filas de camiones y otros vehículos de alto tonelaje, según yacimientos.De estas 140 cisternas, 90 traían diésel y 50 gasolina especial, Mientras tanto, otros 100 camiones vienen a Bolivia con combustible de Paraguay, informó YPFB.La escasez de combustibles concluirá cuando se pueda descargar en Arica. Allí esperan los buques Sino Faith, que embarcó 42.000 toneladas de diésel en el puerto báltico de Vysotsk, en Rusia.Allí también está el petrolero Zeynep, con capacidad para 33.000 toneladas de diésel, proveniente de Primorsk, también en Rusia.Los dos buques restantes son el Seaways Galle y el Byzantion, cuyas cantidades de combustible por descargar aún no fueron especificadas.

