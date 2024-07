https://latamnews.lat/20240731/es-un-asunto-serio-que-hay-detras-de-la-revision-del-vinculo-comercial-entre-mexico-y-china-1156507906.html

"Es un asunto serio": ¿qué hay detrás de la revisión del vínculo comercial entre México y China?

Sputnik Mundo

La relación comercial entre México y China pasa por una situación tensa, esto después de que el secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano, Rogelio... 31.07.2024, Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas

china

méxico

rogelio ramírez de la o

💬 opinión y análisis

t-mec

eeuu

vehículos eléctricos

claudia sheinbaum

economía

De acuerdo con lo mostrado por Ramírez de la O, la participación de China en las exportaciones globales pasó de 3,8% en el 2000 a 14,5% en 2022, lo que significa un aumento de 10,7%, es decir, un incremento de 3,3 billones de dólares. En contraste, la participación de Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) cambió de 18,7% a 13% en los mismos años, una caída equivalente a 1,4 billones de dólares.Ante estos señalamientos, el embajador chino en México, Zhang Run, precisó que no se buscó un superávit que afectara al país latinoamericano y abrió la puerta a las compañías mexicanas a "para que exploren activamente el mercado chino", comentó en un discurso pronunciado por el aniversario del Ejército Popular de Liberación.Esto es, especialmente, por el margen de participación que México reclama que no tenido en el lazo bilateral con China durante este tiempo. Ante este panorama, el experto precisa que el punto clave es el Plan México, estrategia que desde 2021 ha desarrollado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nacional.Según Ramírez de la O, el proyecto busca concientizar sobre el impulso de la producción nacional, con el fin de que esta sea mayor a lo que se consume, esto para frenar la dependencia de productos chinos.Al respecto, el maestro en economía por la UNAM Aaron Morales Islas expone en una charla para este medio que los comentarios del titular de la cartera de Hacienda también tienen un tinte político, de cara a la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México, así como los resultados de los comicios en Estados Unidos.Algún tiempo atrás...La cercanía de México con China se remonta al 14 de febrero de 1972, cuando formalizaron la relación diplomática bilateral. El lazo se fortaleció en 2013, cuando ambas naciones acordaron una asociación estratégica integral, lo que profundizó el intercambio comercial.Uno de los momentos clave para el vínculo bilateral ocurrió en noviembre de 2023, cuando Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y China, Xi Jinping, se reunieron en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). En ese encuentro, acordaron el apoyo en insumos médicos y electrodomésticos chinos para ayudar a la población afectada por el huracán Otis en Guerrero, en el sur del territorio mexicano.La misma dependencia publicó que, al cierre del cuarto mes del año, que es la información más reciente, los productos que más vende la nación latinoamericana a Pekín son minerales de cobre y sus concentrados, mientras que los que más ofrece el país asiático a México son teléfonos, incluidos los móviles y los de otras redes inalámbricas.Morales Islas recuerda que, hasta la fecha, China tiene un alto nivel de exportaciones en máquinas y aparatos electrónicos, especialmente aquellos con los que se realiza procesamiento de datos. "Representa aproximadamente el 60% de los que México importa de China", enfatiza.También se deben considerar el acercamiento de México a los autos chinos. El fundador del Centro de Estudios sobre ambos países, Xuedong Liu, expuso en una entrevista previa para Sputnik, que uno de cada cinco autos comercializados en suelo mexicano es originario de la nación asiática.Esto se refuerza con los datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), la cual reportó que en 2023, se vendieron 129.329 vehículos chinos, cifra que representa un alza de 63% en comparación con el año previo.¿Hacia dónde se dirige este vínculo?De acuerdo con los expertos en economía, el lazo bilateral entre México y China dependerá de factores como el conocer quién será la nueva persona que encabece el Poder Ejecutivo en Estados Unidos, asevera Rojas, quien también es docente en la UNAM."Todo dependerá de cómo evolucione todo. Estamos en un proceso de cambio de estrategia, especialmente en EEUU, aunque conocemos que tanto republicanos como demócratas representa la misma estructura del capital estadounidense (...). Otro hecho importante es que [Washington] busca su reindustrialización, lo que se reflejó durante la pandemia", pondera.Por otra parte, Morales Islas, que también funge como profesor en la UNAM, dice que se debe analizar la pugna comercial entre EEUU y China, ya que esta tiene un fuerte impacto en los lazos con México.Prueba de ello fueron los aranceles impuestos por Washington al acero y aluminio originarios de naciones como China y comercializados a través de México.Soluciones para disminuir la tensiónPara Rojas, más que solucionar la tensión bilateral de México y China, lo principal es que la Administración de la virtual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, identifique las áreas de oportunidad en las que se puede disminuir la desventaja en la que actualmente se encuentra el país latinoamericano."Se debe aplicar el Plan México, con el fin de identificar lo relevante [para impulsar la producción nacional]; el desequilibrio con China es un asunto serio. De igual manera, no se debe entrar en una guerra comercial arancelaria, sino detectar cuáles ramas se pueden sustituir y observar en cuáles [sectores] México puede tener la mayor parte de la cadena de valor. Esto representaría que los productos no solamente sean manufacturados en su última fase en [suelo mexicano] y que tengan altísimo, si no es que todo, contenido nacional", expone.En su opinión, Morales Islas agrega que, además de revisar los rubros donde México puede ser más competitivo frente a China, hay que alcanzar un diálogo con diversos sectores del país."Se deben favorecer visitas de empresarios de ambos países, por ejemplo, a través de ferias empresariales. También ayudaría la llegada de bancos y de inversionistas; la creación de grupos empresariales; de protocolos que coadyuven al intercambio comercial, por ejemplo (...). Es claro que México tiene la oportunidad de seguir creciendo sus exportaciones y diversificando su economía vendiendo aquello que es más demandado por China, como el cobre y el plomo (...). También [el país latinoamericano] puede explorar en incursionar en la exportación de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros", concluye.

Noticias

