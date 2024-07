https://latamnews.lat/20240731/el-presidente-palestino-condena-el-asesinato-de-haniya-calificandolo-de-acto-cobarde-1156524011.html

El mundo reacciona al asesinato del jefe del buró político de Hamás en Teherán

El mundo reacciona al asesinato del jefe del buró político de Hamás en Teherán

Los países del mundo expresan su más profunda preocupación por el asesinato del jefe del buró político del movimiento Hamás, Ismail Haniya. 31.07.2024

defensa

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

mahmud abás

hamás

israel

turquía

📰 el asesinato del jefe del buró político de hamás

Abás pidió a los palestinos la unidad, paciencia y resistencia frente a la ocupación israelí.El presidente iraní promete que Israel "se arrepentirá" del asesinato de HaniyaTeherán hará que los "terroristas" se arrepienten del asesinato del jefe del buró político del movimiento palestino Hamás, aseguró el presidente iraní, Masud Pezeshkián."La República Islámica de Irán defenderá su integridad territorial, su dignidad y su honor haciendo que los terroristas invasores se arrepientan de su acto cobarde", declaró, citado por la agencia de noticias iraní Tasnim.Turquía condena "el vil asesinato" del jefe del buró político de HamásA su vez, Ankara también condena el asesinato de Haniya, comunicó el Ministerio de Exteriores de Turquía.El objetivo del ataque, según el ministerio, es "expandir la guerra en la Franja de Gaza a toda la región". En este contexto, la Cancillería advirtió que si la comunidad internacional no pasa a la acción para detener a Israel, la región se enfrentará a conflictos mayores.Además, el ente diplomático expresó sus condolencias a los palestinos y prometió que Ankara seguirá apoyando su causa justa.Rusia condena el "inaceptable asesinato político"Moscú considera la muerte de Ismail Haniya, como un asesinato político absolutamente inaceptable, declaró a Sputnik el viceministro de Exteriores ruso Mijaíl Bogdánov.China: "Prestamos gran atención al incidente"China condena enérgicamente el asesinato, declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian. También señaló que China siempre ha defendido la resolución de las disputas regionales mediante la negociación y el diálogo. "Debe aplicarse cuanto antes un alto al fuego total y permanente en Gaza para evitar una mayor escalada del conflicto y la confrontación", agregó el diplomático.En respuesta al asesinato de Haniya, EEUU promete defender a IsraelEl secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que Washington ayudará a defender a Israel en caso de que sea atacado en respuesta al asesinato del líder del buró político de Hamás, Ismail Haniya, en Teherán. Con ello, durante la rueda de prensa en Filipinas, el titular agregó que una guerra a mayor escala en Oriente Medio "no es inevitable".Anteriormente, el 31 de julio, Hamás informó de la muerte de Haniya como resultado de un ataque israelí a su residencia en Teherán, donde se encontraba de visita para participar en la ceremonia de inauguración del nuevo presidente de Irán, Masud Pezeshkian.La agencia Tasnim, por su parte, comunicó, citando al departamento de relaciones públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que Irán investiga los motivos del asesinato del jefe del buró político de Hamás y de su guardaespaldas en Teherán. Los resultados de la investigación se anunciarán más tarde.Actualmente se celebra una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán en la residencia del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, según infirmó el periódico The New York Times, citando a dos funcionarios persas.

