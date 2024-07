https://latamnews.lat/20240731/efecto-bumeran-como-las-sanciones-antirrusas-de-la-ue-se-vuelven-en-contra-de-europa-1156531597.html

"Efecto bumerán": cómo las sanciones antirrusas de la UE "se vuelven en contra de Europa"

"Efecto bumerán": cómo las sanciones antirrusas de la UE "se vuelven en contra de Europa"

Sputnik Mundo

Las restricciones impuestas por la Unión Europea contra Moscú a instigación de Washington no solo fracasaron, sino que perjudicaron a la propia Europa, señalan... 31.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-31T15:32+0000

2024-07-31T15:32+0000

2024-07-31T15:32+0000

economía

scott ritter

💬 opinión y análisis

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

unión europea (ue)

eeuu

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/105145/04/1051450402_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_a7eb16f44dade1d206ef6638b566b8d6.jpg

Las medidas restrictivas contra Moscú, auspiciadas por Washington y aplicadas por la UE, "se volvieron en su contra", convirtiéndose en "uno de los mayores desastres económicos de la historia europea moderna", opinó a Sputnik el analista militar estadounidense, Scott Ritter.El interlocutor calificó a la UE como "el brazo económico de un puñado de organizaciones e instituciones, entre las que está la OTAN, que sirven fundamentalmente a instancias de Estados Unidos". En sus palabras, las sanciones europeas "se llevaron a cabo porque Estados Unidos deseaba que Rusia quedara aislada" y "enfrentada a Ucrania, que funcionaba como un proxy, de hecho, de la OTAN".A juicio de Ritter, Washington está utilizando las sanciones "para lograr un objetivo estratégico más amplio, no solo debilitar a Rusia, sino también debilitar a Europa, para que Estados Unidos salga fortalecido de este conflicto [en Ucrania]"."El objetivo de EEUU durante décadas ha sido romper la adicción de Europa por la energía rusa de bajo costo. Por tanto, las sanciones y el golpe de vuelta están logrando ese resultado. Tal vez la UE no se dé cuenta de ello, o no se haya despertado a la realidad de que Estados Unidos no es su amigo", concluyó.Su opinión es compartida por Gunnar Beck, exeurodiputado alemán del partido Alternativa para Alemania (AfD), quien señaló a Sputnik que la propia UE se disparó en el pie al decidir imponer esas restricciones.De acuerdo con el político alemán, las restricciones de Bruselas a las materias primas rusas, incluidos el petróleo y el gas, han perjudicado sobre todo a las economías europeas, que "solían contar con importaciones fiables, de alta calidad y baratas, de gas y petróleo procedentes de Rusia".Estas economías, prosiguió, "todavía no pueden prescindir de importar crudo y gas de Rusia, pero ahora lo hacen a través de terceros países a precios mucho más altos", mientras Moscú sigue vendiendo sus productos petrolíferos y gasísticos.Según el experto, las sanciones "no han tenido el impacto que la UE esperaba que produjeran", lo cual era previsible."La UE probablemente subestimó el grado en que el Gobierno ruso se había preparado para la posibilidad de sanciones, incluyendo restricciones de gran alcance a las importaciones de energía a países europeos, así como a las transacciones financieras. En esta ocasión, creo que las sanciones resultaron ineficaces y fracasaron en lo que respecta a Rusia", resumió.

https://latamnews.lat/20240710/rusia-ya-es-pais-de-ingreso-alto-pese-a-occidente-cada-sancion-fue-un-golpe-en-el-pie-para-la-ue--1155956116.html

unión europea (ue)

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

scott ritter, 💬 opinión y análisis, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, unión europea (ue), eeuu, 📈 mercados y finanzas