Rusia, China e Irán rechazan informaciones de supuesta injerencia en las presidenciales de EEUU

Rusia, China e Irán rechazan informaciones de supuesta injerencia en las presidenciales de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Las acusaciones de que Rusia supuestamente está intentando influir en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos son absurdas...

La comunidad de inteligencia estadounidense, según el representante del Kremlin, "sucumbe a las tendencias de moda en la política interna". "Ellos también necesitan buscar enemigos y, por supuesto, a los estadounidenses no se les ocurre un enemigo mejor que la Federación de Rusia", indicó. El tema de Rusia y su presidente, en particular, "son factores esencialmente significativos que tanto los republicanos como los demócratas explotan en la lucha política, especialmente durante la campaña electoral", subrayó. Sin embargo, denunció Peskov, esta explotación "causa cada vez daños más irreversibles a las relaciones" entre Moscú y Washington. A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, aseguró que Pekín nunca interfirió ni tampoco planea influir en las elecciones estadounidenses."China nunca ha interferido ni tampoco va a interferir en las elecciones de Estados Unidos. Nos oponemos a la difusión de información falsa por parte de EEUU y a la denigración de China", apuntó.De igual manera, Irán tampoco tiene intención alguna de influir en los comicios en Estados Unidos, se desprende de la declaración de la representación iraní ante la ONU en Nueva York."Irán no tiene ningún objetivo ni [realiza] actividad alguna destinada a influenciar en las elecciones estadounidenses", aseguró la misión iraní en un comunicado, citado por la agencia IRNA.Para Teherán, la mayoría de esas acusaciones se enmarcan en "las operaciones psicológicas diseñadas para dinamizar artificialmente las campañas electorales" en EEUU.El 29 de julio, varios medios de comunicación informaron citando a funcionarios de la inteligencia estadounidense que pidieron anonimato, sobre los presuntos intentos de Moscú, Teherán y Pekín de influir sobre las elecciones de EEUU manipulando la opinión pública. Según sus datos, Irán supuestamente está tratando de socavar la posición de los republicanos, cuyo candidato para la Casa Blanca es el expresidente Donald Trump (2017-2021), mientras que Rusia presuntamente busca "difamar" al Partido Demócrata. Además, los funcionarios acusaron a Rusia, China e Irán de reclutar a estadounidenses para difundir propaganda que promueva sus intereses en vísperas de las elecciones. Los comicios presidenciales estadounidenses se celebrarán el próximo 5 de noviembre.

eeuu, irán, china, rusia, política, elecciones presidenciales de eeuu (2024)