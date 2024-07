https://latamnews.lat/20240730/mas-de-100-incendios-forestales-consumen-california-1156482284.html

Más de 100 incendios forestales consumen California

Más de 100 incendios forestales consumen California

Más de 100 incendios forestales arden en Estados Unidos en estos momentos, entre ellos Park, considerado el más intenso del país en lo que va del año y el... 30.07.2024, Sputnik Mundo

Según los medios locales, el incendio comenzó la tarde del miércoles luego de que un hombre arrojara un automóvil en llamas hacia un barranco en Chico, una ciudad del condado de Butte, en el norte de California. Hasta este lunes (29 de julio), Park había arrasado un área mayor que la ciudad de Los Ángeles, extendiéndose a lo largo de más de 1.455 kilómetros cuadrados.Jeremy Pierce, jefe de la sección de operaciones de Cali Fire, le dijo al medio británico The Guardian que las autoridades no esperaban que Park avanzara más hacia Chico. Sin embargo, durante los próximos tres días, las cuadrillas dedicarán esfuerzos para extinguir las llamas y eliminar los peligros.En total, cerca de 4.000 bomberos están combatiendo el fuego, con apoyo de numerosos helicópteros y aviones cisterna. Paralelamente, en el sur, otro incendió destruyó la histórica ciudad minera de Halivah, al tiempo que en Oregón e Idaho, las autoridades evalúan los daños causados por un grupo de incendios llamado incendio Gwen, que ha consumido cerca de 111 kilómetros cuadrados. En tanto, se ordenó la evacuación de unas 2.000 personas en medio de un incendio en el bosque nacional Sequoia, también en el sur del estado, que ha consumido más de 155 kilómetros cuadrados en cuatro días, aseguró el jefe del departamento de bomberos del condado de Kern, Andrew Freeborn.Hasta ahora, no se han reportado muertes, sin embargo, algunas personas están ignorando las órdenes de evacuación de las autoridades, advirtió Freeborn. "Cuando la gente intenta ignorar las órdenes y luego pide rescate, eso aleja a los bomberos de la tarea de combatir los incendios", dijo. De acuerdo con The Guardian, entre las causas del fuego, además de la actividad humana, se encuentra el propio clima, debido a que el cambio climático incrementó la frecuencia de los rayos y el oeste de Estados Unidos enfrenta un calor abrasador y condiciones de sequía.

