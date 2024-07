https://latamnews.lat/20240730/la-unica-zona-humanitaria-en-la-franja-de-gaza-se-ha-reducido-mas-de-una-quinta-parte-1156511103.html

La única zona humanitaria en la Franja de Gaza se ha reducido más de una quinta parte

Sputnik Mundo

30.07.2024

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

palestina

franja de gaza

hamás

israel

fuerzas de defensa de israel (fdi)

the new york times

agencia de la onu para los refugiados palestinos (unrwa)

philippe lazzarini

El ejército de Israel ordenó el 28 de julio la evacuación de dos barrios de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, alegando que detectaron lanzamientos de cohetes desde dichas zonas. Así, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron a los refugiados que huyeran a la "zona humanitaria" de Mawasi, al oeste de Jan Yunis, cuyo perímetro cada vez es más reducido y se encuentra abarrotado de refugiados en casas de campaña, sin agua ni electricidad. El análisis del New York Times descubrió que, en las últimas semanas, la zona se ha reducido en más de una quinta parte. En una declaración en su cuenta de Twitter, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, dijo que sólo el 14% de las zonas de Gaza no están bajo órdenes de evacuación. "Cada dos días, las autoridades israelíes emiten estas órdenes obligando a la gente a huir, creando caos y pánico", narró el alto funcionario. En una entrevista previa, refugiados palestinos compartieron con Sputnik que viven en un cementerio debido a la guerra. La situación es tan grave que algunos de los desplazados se han instalado en el cementerio: allí al menos hay un lugar para sentarse con tranquilidad. Las personas montan tiendas y viven con la esperanza de que el conflicto acabe pronto. Pero, de momento, tienen que huir de nuevo, y muchos no están preparados para eso. Tal es el caso de Najli Qadi, otra refugiada que contó a Sputnik que en el lugar se encuentran muchas personas enfermas o de edad avanzada, que "ya no responden a las órdenes del ejército israelí de marcharse, al no tener ni fuerzas ni oportunidades"."No nos queda ninguna pertenencia, salvo un pedazo de cartón que encontré, ahora es nuestra cama. La pierna de mi hija está sangrando, le acaban de dar el alta en el hospital. No podemos huir a ningún otro sitio", compartió Qadi.

palestina

franja de gaza

israel

jan yunis (gaza)

2024

