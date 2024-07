https://latamnews.lat/20240730/la-ineficacia-de-la-otan-en-ucrania-lleva-al-matrimonio-del-oso-y-el-dragon--1156494907.html

La ineficacia de la OTAN en Ucrania lleva al "matrimonio del oso y el dragón"

La ineficacia de la OTAN en Ucrania lleva al "matrimonio del oso y el dragón"

Sputnik Mundo

La OTAN podría centrar sus esfuerzos en China tras el fracaso de la ofensiva ucraniana en el conflicto con Rusia, destacan los expertos entrevistados por... 30.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-30T15:21+0000

2024-07-30T15:21+0000

2024-07-30T15:21+0000

otan

china

🌏 asia

internacional

eeuu

aukus

taiwán

💬 opinión y análisis

rusia

📰 tensiones en torno a taiwán

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/1e/1156499566_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_64ea6cc42b9493705286b1f3f8cfc783.jpg

A principios de julio, 32 Estados miembros de la OTAN firmaron una declaración conjunta en la que acusaban a China de jugar un papel decisivo en el conflicto ucraniano. Por su parte, las acciones de la Alianza Atlántica también fueron criticadas por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. En particular, denunció la formación de bloques exclusivos, como AUKUS, creado en 2021 y formada por EEUU, Reino Unido y Australia, en la región Asia-Pacífico. En este contexto, el investigador asociado del Laboratorio de Estudios en Economía Política de China (LabChina) y estudiante de máster en Economía Política Internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) Cassiano Schwantes cree que la alianza pretende ampliar la presencia de actores en la región, que también es estratégica por la cuestión de Taiwán."Taiwán se ha convertido en un actor estratégico en los últimos años, no solo por la cuestión territorial que reclama China, sino sobre todo por el asunto de los semiconductores. EEUU tiene un interés estratégico y geopolítico en esta región, y no creo que vaya a abandonarlo tan fácilmente", señala.El acercamiento al territorio chino forma parte de una política que llevan a cabo Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN, opina el cofundador del canal Geopolítica Hoje y estudiante de doctorado en China Daniel Ferreira. En sus palabras, la estrategia consiste en generar situaciones que aumenten el coste y el gasto energético del país al que se apunta, en este caso China."Al crear AUKUS, una alianza militar, la presión bélica, política y económica cerca de China, obligan al país asiático a gastar energía y a defenderse en este asunto", explica el experto.China en el punto de mira: ¿podría el fortalecimiento de Occidente desembocar en sanciones?De acuerdo con Schwantes, el gigante asiático lleva varios años sufriendo sanciones, y en 2022 la Casa Blanca lanzó el mayor paquete de restricciones de la última década contra los chinos.El investigador también señala que Washington está intentando incluso que otros países se sumen a las sanciones, pero lo cierto es que esto resulta cada vez más difícil, ya que los países más pequeños dependen económicamente más de China que de EEUU."A partir de 2008, podemos hablar de un punto de inflexión en el desarrollo económico de China, cuando se da cuenta de que ya no puede depender exclusivamente del modelo exportador ni depender exclusivamente de las inestabilidades del sistema internacional. Y entonces se centra mucho más en su consumo interno, empieza a centrarse en el desarrollo tecnológico nacional", subraya Schwantes.En cuanto a que Taiwán sea un punto de inestabilidad para el Gobierno chino, debido a su reciente historia en la región y, en consecuencia, sea visto como un territorio donde podría estallar una guerra, Schwantes cree que las elecciones estadounidenses podrían influir en ello. Si gana el candidato republicano Donald Trump, por ejemplo, el experto considera muy difícil que se moleste en actuar con más contundencia en la región, sobre todo teniendo en cuenta el gasto en Ucrania."Él [Trump] ha mencionado en algunas entrevistas que si Taiwán quiere nuestra protección [estadounidense], tendrá que pagar por ella", aclara.La ineficacia de la OTAN en Ucrania provoca "el matrimonio entre el oso y el dragón"Por un lado, como analiza Ferreira, el conflicto ucraniano ha permitido, en cierto modo, que la OTAN vuelva a unir a Europa contra Rusia. El momento también representa el renacimiento de la Alianza Atlántica, según el experto."La frase más llamativa de ese periodo previo al conflicto es la de [presidente de Francia, Emmanuel] Macron diciendo que la OTAN tenía un gran problema, que se estaba muriendo (...), ya que había perdido su razón de existir", recuerda.A pesar del resurgimiento de la OTAN y de los reveses sufridos en el campo de batalla, Occidente ha sido testigo de la formación de una sólida asociación que el analista compara con un matrimonio. "El matrimonio entre el oso y el dragón", aclara, haciendo una analogía entre Rusia y China. Según Ferreira, los dos países tienen una historia muy turbulenta. Sin embargo, "además de estas cuestiones que las elevan y distancian, hay otras que acercan mucho más a China y Rusia de lo que las separan".Además de la regla de que nada une más a dos partes que un enemigo común, Moscú y Pekín entienden que "la unión entre las dos potencias permite la mayor supervivencia de ambas". "Es muy fácil mirar hacia delante protegido por la segunda potencia mundial. Ya sea en términos bélicos, económicos o diplomáticos", subraya. El analista también subraya que se trata de una alianza tan bien hecha que los lazos creados son interdependientes. En las acciones que implican a los dos países, "rara vez vemos una falta de armonía, una desarticulación de estos dos actores. Pocas alianzas son hoy tan equilibradas como las que respetan la acción y la reacción, la asociación y los acuerdos. (...) Cuando uno tiene una ventaja, el otro la equilibra con otro aspecto de ese Estado, de esa potencia", añade.China prefiere la diplomacia a la espada Esto no significa, sin embargo, que estemos hablando de un país simpático, subraya. "Significa que China prefiere elegir la diplomacia a la espada", argumenta. Por el contrario, Occidente "tiene una historia innegable de elegir a menudo primero la espada, o un misil Tomahawk, o un misil de crucero lanzado sobre el palacio de algún presidente, o un golpe militar".La política de China hacia el mundo consiste en establecer relaciones beneficiosas para todas las partes, agrega. El investigador señala que los países del llamado sur global se han beneficiado plenamente de esta política pacífica y económica de la diplomacia china. "Un ejemplo que podemos poner es la iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada en 2013, que ha demostrado ser un gigantesco proyecto de infraestructuras a nivel internacional", comenta Schwantes. "China no ha olvidado cómo usar una espada. China no ha olvidado lo importante que es tener soberanía", puntualiza Ferreira, pero es un país que ha entendido que su forma de hacer política es más eficiente, lo que le convierte en un país que "puede ofrecer ventajas tan valiosas, tan seductoras" que ningún otro país puede, es decir, puede "rediseñar la cadena de valor global atrayendo poder e influencia a su alrededor"."El buen estratega sabe que el dinero no es lo mismo que el poder. Porque el dinero puede comprar el poder, pero el poder puede destruir el dinero", concluye el doctorando en China.

https://latamnews.lat/20240729/de-un-acuerdo-a-una-verdadera-alianza-eeuu-establecera-un-nuevo-comando-militar-en-japon-1156481955.html

https://latamnews.lat/20240726/trump-contra-el-estado-profundo-cambiaria-el-expresidente-la-politica-exterior-estadounidense-1156409596.html

https://latamnews.lat/20240725/eeuu-sanciona-a-un-tercio-de-los-paises-del-mundo-pero-ha-crecido-la-preocupacion-por-su-impacto-1156397977.html

https://latamnews.lat/20240719/china-en-la-diana-para-que-la-otan-amplia-la-definicion-de-atlantico-norte-hacia-el-pacifico-1156253166.html

china

🌏 asia

eeuu

taiwán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Davi Carlos Acácio

Davi Carlos Acácio

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Davi Carlos Acácio

otan, china, 🌏 asia, eeuu, aukus, taiwán, 💬 opinión y análisis, rusia, 📰 tensiones en torno a taiwán