Hungría sugiere que Comisión Europea está detrás de suspensión de tránsito de crudo ruso

Hungría sugiere que Comisión Europea está detrás de suspensión de tránsito de crudo ruso

BUDAPEST (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, sugirió que la idea de chantajear a Budapest y a Bratislava por su posición sobre...

Según él, las razones de la inacción de la Comisión Europea pueden ser dos: o "Europa es tan débil que no puede defender los intereses básicos de dos países miembros ante un país candidato", o el promotor del "chantaje contra dos países que se adhieren a la paz y rechazan el suministro de armas" no es Kiev, sino Bruselas.Anteriormente, Szijjarto informó que Hungría dejó de recibir el crudo de Lukoil por el oleoducto Druzhba vía Ucrania debido a las sanciones de Kiev contra esa empresa.El titular dejó claro que, de no resolverse el problema, Budapest llevará el asunto a una comisión de arbitraje y bloqueará la asignación de 6.500 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para financiar las entregas de armas a Ucrania.A finales de julio, el Ministerio de Economía eslovaco también informó que la república dejó de recibir petróleo de la rusa Lukoil debido a la suspensión de su tránsito por parte de Ucrania.La Cancillería rusa denunció que el tránsito de recursos energéticos se convirtió para Kiev en una posibilidad de manipulación.A su vez, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak declaró que Rusia se esfuerza por garantizar que sus socios sigan recibiendo petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

