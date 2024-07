https://latamnews.lat/20240730/eso-es-injerencismo-amlo-critica-postura-de-la-oea-sobre-elecciones-en-venezuela-1156505624.html

"Eso es injerencismo": AMLO critica postura de la OEA sobre elecciones en Venezuela

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la postura de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones en Venezuela...

El mandatario mexicano refirió que los integrantes de la institución no cuentan con las pruebas para demostrar que el resultado de los comicios generales es diferente."Es muy predecible porque no es un organismo ni democrático, ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción. [La OEA] debe reformarse; no sirve de nada. Bueno, sirve para agravar los problemas", subrayó.López Obrador ha reconocido el desempeño del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales, las que se llevaron a cabo sin actos violentos. De igual manera, llamó a mantener la calma y a esperar los procedimientos legales para posicionarse sobre los comicios.Previamente, la organización, que es encabezada por Luis Almagro, solicitó al actual presidente de Venezuela reconocer su presunta derrota en las urnas y llamar a una nueva jornada electoral.A esto se suman las opiniones de expertos como el exembajador de Argentina ante la OEA Carlos Raimundi, quien formó parte de las verificaciones del sistema electoral venezolano, y expuso para Sputnik que el organismo es fiable, por lo que los resultados de los comicios son certeros."Es imposible adulterar la voluntad popular a través de un sistema que está verificado internacionalmente", precisó.Mientras esto ocurre, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, señaló que la nación sudamericana se enfrenta al desarrollo de un golpe de Estado."Estamos de nuevo ante un golpe de Estado, fraguado por la derecha fascista, apoyado por EEUU (…) Este golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más, no hay quien pueda con la conciencia de todo un pueblo, con la fortaleza moral de una institución como la nuestra, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FANB]", expresó.

