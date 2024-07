https://latamnews.lat/20240730/con-la-necesidad-de-captar-indecisos-el-correismo-se-apresta-a-definir-su-candidato-para-2025-1156482837.html

Con la necesidad de "captar indecisos", el correísmo se apresta a definir su candidato para 2025

Con la necesidad de "captar indecisos", el correísmo se apresta a definir su candidato para 2025

Revolución Ciudadana, sector fundado por Rafael Correa, se apresta a definir a su candidato para los comicios de 2025 en Ecuador.

A más de seis meses de las elecciones de febrero de 2025, y con el actual presidente, Daniel Noboa, como principal adversario a vencer, el correísmo se apresta a definir una candidatura que le permita mejorar el desempeño de los comicios de 2021 y 2023, cuando fue el partido más votado en primera vuelta pero fue derrotado en el balotaje.El Consejo Nacional Electoral ecuatoriano fijó las elecciones para el 9 de febrero de 2025 pero estableció el 2 de octubre como fecha límite para que los partidos inscriban a sus candidatos. Además del propio Noboa, algunos dirigentes confirmaron tempranamente sus candidaturas como el dirigente indígena Leónidas Iza por el movimiento Pachacutik, Jorge Escala de Unidad Popular, Pedro Granja del Partido Socialista Ecuatoriano y Andrea González Nader de Fuerza Valiente.Revolución Ciudadana, el partido que aglutina al correísmo, pospuso la designación para una asamblea citada para el 10 de agosto. La demora de la oposición generó que varias encuestas comenzaran a circular sin un candidato definido del correísmo pero, aun así, con un buen posicionamiento en los sondeos.La más favorable para el correísmo fue lanzada por el Centro de Estudios Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que ubica en primer lugar a "un candidato/a del correísmo" independientemente de quien sea, con un 34,8% de las adhesiones. En segundo lugar aparece Noboa con 31,9%.Un sondeo de la firma Maluk Research citado por el diario El Universo también coloca al correísmo en el primer lugar, con un 40,91%, superando a Noboa, que tiene el 33,56%. A diferencia del estudio de Celag, en este caso sí se pregunta por un candidato correísta concreto, en este caso Luisa González, quien ya compitió en los comicios de 2023.El correísmo baja al segundo puesto en otro estudio consignado por el mismo periódico, pero en este caso realizado por Perfiles de Opinión. Noboa obtiene el primer lugar con el 34,08% de los votos, por encima del correísmo que, en este estudio, es representado por Gustavo Jalkh, exministro de Gobierno de Rafael Correa y presidente hasta 2018 del Consejo de la Judicatura, un órgano de gobierno del Poder Judicial, que reúne un 14,66%.Entre Gustavo Jalkh y Luisa GonzálezEn diálogo con Sputnik, el analista político ecuatoriano Omar Sempértegui consideró que la demora del correísmo en definir a su candidato puede interpretarse como "un cambio de estrategia" con respecto a elecciones anteriores, cuando se apresuró a definir las postulaciones y, según el analista, "dio tiempo a sus adversarios a recaudar información negativa que cause detrimento en la imagen del binomio correísmo".En esa carrera, los nombres de González y Jalkh aparecen con ventaja, además de otros dirigentes como la prefecta de Pichincha Paola Pabón y Augusto Verduga, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).En efecto, consultado por medios ecuatorianos tras participar de un foro a comienzos de julio, Jalkh reconoció que su nombre es una de las posibilidades y remarcó la necesidad de "abrazar un plan pero no solo para ganar sino para cumplir". Interrogado sobre posibles prioridades de una eventual candidatura, mencionó la necesidad de reconstruir la reputación de Ecuador en el concierto internacional y enfatizó la relevancia de conjugar la seguridad con los derechos humanos, evitando que "al final del día nos quedemos sin derechos y sin seguridad".Sempértegui destacó que Jalkh "se ha mostrado como un vocero moderado que se ha enfocado en los problemas institucionales y no tanto en la narrativa del correísmo", por lo que podría convertirse en una buena opción para "captar a los electores indecisos".El experto recordó que el correísmo ha construido alianzas a lo largo de su historia pero muchos de los movimientos que lo apoyaban "se han apartado" en función de acusaciones contra dirigentes de Revolución Ciudadana. Por eso, el movimiento requiere reconstruir una política de acuerdos ya que, enfatizó Sempértegui, "la única forma de garantizar una victoria, para cualquier binomio, será por medio de grandes coaliciones".Además, la coalición que aspire a ganar debe, para el analista, poder presentar "presentar un proyecto de gobierno serio, que aborde la infraestructura vial, energética, hospitalaria, educativa, de la mano de un plan de seguridad ciudadana y orden público".Para Sempértegui, los nombres de Luisa González y Paola Pabón no salen de la consideración del partido, especialmente porque la normativa electoral actual de Ecuador obliga a que las fórmulas presidenciales se compongan por un hombre y una mujer. "Los perfiles de Luisa González y Paola Pabón están en la retina del electorado, y seguramente los máximos líderes del correísmo las tienen presentes para los comicios del 2025", apuntó.

