Publican el primer video de la historia de un choque entre un tiburón peregrino y un barco

"Es la primera prueba que conocemos de un choque entre un buque y la megafauna marina. El tiburón fue golpeado mientras se alimentaba cerca de la superficie del agua e inmediatamente empezó a descender al fondo, a aguas más profundas. Esto contrasta fuertemente con su comportamiento antes del golpe", declaró el investigador Taylor Chapple.Subrayó que el incidente pone en relieve la necesidad de tomar medidas para reducir el riesgo de que se produzcan situaciones similares.La grabación realizada con una cámara anclada al animal demuestra que el tiburón nadaba cerca de la superficie del agua cuando fue golpeado por la espalda por la quilla de la embarcación. Después se fue directamente al fondo. En las imágenes se puede ver que su espalda presentó abrasiones en la piel, pero los investigadores no hallaron lesiones graves. Se desconoce si el tiburón se recuperó del choque.Por lo visto, el golpe de la embarcación fue chocante para el escualo, que se quedó en aguas profundas durante unas largas siete horas, durante las cuales no se alimentaba. El tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) es la segunda especie de pez más grande. Su longitud máxima registrada alcanza los 9,8 metros. Según informes no confirmados, hay ejemplares de hasta 15 metros de longitud. El peso máximo registrado de uno de estos gigantes tiburones es de cuatro toneladas. Tienen cuerpos macizos, bocas enormes y hendiduras branquiales muy grandes que pueden hincharse.La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha catalogado a los tiburones peregrinos como especies en peligro de extinción, e Irlanda es uno de los pocos lugares donde siguen viviendo.

