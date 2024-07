https://latamnews.lat/20240729/partidos-de-izquierda-espanoles-instan-a-reconocer-los-resultados-electorales-de-venezuela-1156475099.html

Partidos de izquierda españoles instan a reconocer los resultados electorales de Venezuela

Partidos de izquierda españoles instan a reconocer los resultados electorales de Venezuela

29.07.2024

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la victoria del actual presidente, Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de Edmundo González, con el 80% de las actas escrutadas. La secretaria general del partido, Ione Belarra, también precisó que más de 1.000 observadores y observadoras internacionales participaron en las elecciones venezolanas. Asimismo, el partido Izquierda Unida felicitó a Maduro por su reelección y también llamó a la oposición a "reconocer el resultado de unas elecciones que han contado con todas las garantías y observadores internacionales". Anteriormente, Colombia y España pidieron un recuento y verificación de los votos en las elecciones de Venezuela. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, por su parte, pidió respeto por los resultados de las elecciones y destacó la importancia de una total transparencia del proceso electoral. Estados Unidos expresó su preocupación porque los resultados electorales publicados supuestamente "no reflejan la voluntad" del pueblo del país. El presidente de Chile, Gabriel Boric, puso en duda los resultados que dieron la reelección a Nicolás Maduro en Venezuela y anunció que su Gobierno no reconocerá cifras que no puedan verificarse. Las autoridades de Perú, Costa Rica y Argentina también se negaron a reconocer la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales.

