"No podrán jamás con la dignidad de Venezuela": Maduro se dirige al pueblo tras triunfo electoral

Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Nicolás Maduro emite un mensaje al pueblo, luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela informara que... 29.07.2024

Durante su primer discurso como presidente reelecto, Maduro destacó el trabajo de las instituciones involucradas en la organización de los comicios, así como a los observadores nacionales e internacionales.Asimismo, denunció un "hackeo masivo" que retrasó la entrega de los resultados por parte del CNE, que apenas minutos antes del mensaje de Maduro informó sobre la victoria del mandatario. "Venezuela sufrió un ataque, en la noche, un jaqueo masivo, ya sabemos de qué país viene, un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy (por este lunes)", expresó Maduro o durante una alocución frente al Palacio de Miraflores.El mandatario pidió a la Fiscalía general realizar las investigaciones y hacer justicia."Felicito a los técnicos de las telecomunicaciones de Venezuela y del CNE que lograron despejar un jaqueo brutal. ¿Por qué querían impedir que el pueblo tuviera sus resultados? ¿Quién está detrás de eso? Para gritar lo que ya estaba cantado, el grito de fraude no es la primera vez", comentó.Maduro pidió también que se respete la Constitución y la soberanía de su país. El mandatario exigió "respeto a la Constitución y a la vida soberana de Venezuela, a la voluntad popular. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la república". El CNE dio como ganador de los comicios presidenciales a Maduro con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% que obtuvo el candidato opositor Edmundo González, con el 80% de las mesas escrutadas.Los otros ocho candidatos opositores obtuvieron 462.704 votos, equivalentes a 4,6%. Las elecciones presidenciales contaron con una participación del 59%, de acuerdo con el CNE.

