Maduro: "Elon Musk se ha convertido en el nuevo archienemigo de la paz de Venezuela"

Durante el acto de adjudicación como presidente reelecto de Venezuela por los próximos 6 años, Nicolás Maduro, acusó al magnate estadounidense Elon Musk de... 29.07.2024, Sputnik Mundo

Maduro describió a Musk como un "padrino de la extrema derecha latinoamericana" y criticó su supuesto control sobre varios países de la región, mencionando específicamente a Argentina y Ecuador. El presidente Maduro enfatizó que Musk utiliza las redes sociales para difundir mentiras y manipular la opinión pública. "Lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un X. ¿Ustedes no lo vieron?. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, como le llamábamos antes, con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados," relató Maduro, refiriéndose a un tuit reciente de Musk que acusaba al gobierno venezolano de fraude electoral.Campaña de DesinformaciónEl jefe de Estado venezolano informó que no permitirían injerencias de ningún tipo y menos de personajes como Elon Musk a quien tildó de ser fachadas para ocultar los poderes verdaderos que están detrás de las industrias tecnológicas estadounidenses."Ellos dan la cara por las compañías de punta tecnológicas que crea el imperio. El Pentágono crea tecnología y se las pone en manos de privados que den la cara, [como] [Mark] Zuckerberg o Elon Musk", enfatizó el mandatario venezolano.El presidente hizo un llamado a la Asamblea Nacional para abrir un debate sobre el impacto negativo de las redes sociales en la sociedad venezolana. "La Asamblea Nacional tiene que abrir un debate sobre el efecto pernicioso de las redes sociales, en la psiquis colectiva, en la educación de los niños, en la promoción de antivalores, pero antivalores perniciosos y en el daño del clima del país," instó Maduro, subrayando la necesidad de una legislación que regule el uso de estas plataformasHacer la guerra anti-botsMaduro alertó que contra Venezuela está desplegada una sofisticada operación de bots y granjas de trolls, diseñadas para generar odio y confusión. "Todas las redes sociales, todas cartelizadas y complotadas, todas. Además por las granjas, las granjas de bots. Yo me sorprendí," dijo Maduro, explicando cómo estas granjas operan con miles de teléfonos y computadoras controladas por inteligencia artificial para enviar mensajes masivos de odio y desinformación.Maduro también destacó que, a pesar de los esfuerzos de desestabilización, el pueblo venezolano demostró su resistencia y determinación en las urnas.El presidente explicó en detalle cómo funcionan las granjas de bots y la magnitud de su operación. "Una granja de bots es como un local como este. Y tienes unos estantes. Tenemos que dar una batalla por informar al pueblo," dijo, describiendo un escenario en el que miles de teléfonos y computadoras son utilizados para crear una apariencia de apoyo masivo o rechazo en las redes sociales.Maduro argumentó que esta táctica no solo distorsiona la percepción pública, sino que también crea un ambiente de odio y hostilidad. "Lo que encuentra es un basural fascista de odio. Odio, odio y odio. Cometen delitos de odio diariamente en las redes. Amenazando de muerte, amenazando a la familia, amenazando de persecución. Eso se llama democracia, derecho humano. Eso se llama fascismo criminal," sentenció.

