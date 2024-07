https://latamnews.lat/20240729/la-mision-de-paz-de-orban-es-sensata-y-los-lideres-occidentales-serian-negligentes-si-la-ignoraran-1156481594.html

La misión de paz de Orban "es sensata y los líderes occidentales serían negligentes si la ignoraran"

La misión de paz de Orban "es sensata y los líderes occidentales serían negligentes si la ignoraran"

De acuerdo a la publicación, las intenciones dialoguistas de la gira del primer ministro Orban resultaron un gran contraste con lo que dejó la última cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), realizada en Washington alrededor de la misma fecha, en los primeros días de julio.Mientras el encuentro del bloque, que celebraba el 75º aniversario de la alianza que tiene como objetivo hacer parecer como políticas para el bien global los intereses geopolíticos y comerciales de Washington, resultó un "no evento", afirma la revista, y estuvo dominado por los rumores sobre la posible renuncia a la candidatura de Joe Biden (que ocurriría apenas unos días después) y sus gaffes en los actos oficiales evidenciando un deterioro cognitivo dramático, la gira de Viktor Orban eclipsó lo que estaba sucediendo en la capital de EEUU con sus esfuerzos diplomáticos.El medio, de gran influencia en círculos políticos e intelectuales ligados al Partido Republicano, destacó el reporte firmado por Orban y dirigido al presidente del Consejo Europeo, el exprimer ministro belga Charles Michel, afirmando que este resumen de sus encuentros incluía ideas a las que valía la pena prestar atención.Este informe afirma que, según recoge de sus reuniones tanto con el presidente ruso, Vladímir Putin, como el líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, "las tensiones [entre Moscú y Kiev] no disminuirán y [ni Rusia ni Ucrania] empezarán a buscar una salida al conflicto sin una participación externa significativa".En ese sentido, el reporte añade que Estados Unidos está demasiado preocupado por sus elecciones presidenciales de noviembre como para ser un actor externo de peso que pueda participar en este proceso.Si se quiere llegar a una solución en un futuro próximo, la iniciativa tendrá que venir de otra parte, opina Orban, que cree que es necesaria la participación de China y Turquía en dichas negociaciones.Al mismo tiempo, el medio elogia la actitud de Orban, criticada por la prensa europea, de "tomar el pulso" de la situación dialogando con distintos líderes y buscando acercar posiciones, postura completamente distinta de la política belicista y de imposición de condiciones como única estrategia que exhibe Occidente."Además, al reunirse con Xi [Jinping], Orban fue posiblemente el único jefe de un Estado miembro de la OTAN que se preparó adecuadamente para deliberar sobre las cuestiones planteadas en la cumbre de Washington e informar a sus homólogos", sentencia la revista.La gira de política exterior de Orban es importante por otra razón, señala el artículo. "El 1 de julio, Hungría asumió la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, que ocupará hasta finales de año. Hungría podría intentar aprovechar su presidencia para añadir peso a las discusiones de Orban con líderes extranjeros. Por eso se acusa a Orban de violar los tratados de la UE. Es también el motivo por el que la Comisión Europea ha aconsejado a los comisarios que envíen funcionarios de menor rango a las reuniones organizadas por los ministros en Budapest. Tales medidas tienen como objetivo desairar a Orban e impedir nuevas misiones de paz, así como la atención que reciben", alerta el medio.Al respecto, la nota señala que Josep Borrell, Alto Representante de la UE desde 2019, se ha manifestado en contra de la postura dialoguista de Orban y ha dicho que Hungría no ha recibido un mandato de la UE para llevar a cabo actividades diplomáticas.Este shock que ha causado la gira de Orban entre países miembros de la OTAN no sería talsi Europa y la alianza adoptaran un enfoque más sensible y volvieran a poner la diplomacia sobre la mesa, sentencia la revista, que sugiere que a diferencia de lo que cree la cúpula de la UE, las consultas periódicas entre los líderes occidentales y sus adversarios "son posibles y necesarias".

