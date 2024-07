https://latamnews.lat/20240729/exembajador-de-argentina-ante-la-oea-es-imposible-adulterar-la-voluntad-popular-en-venezuela-1156482327.html

Exembajador de Argentina ante la OEA: "Es imposible adulterar la voluntad popular" en Venezuela

Sputnik Mundo

Después de varias verificaciones por organismos internacionales, el sistema electoral de Venezuela es incorruptible y los resultados tras los comicios... 29.07.2024, Sputnik Mundo

américa latina

política

nicolás maduro

venezuela

consejo nacional electoral de venezuela (cne)

elecciones presidenciales en venezuela (2024)

organización de estados americanos (oea)

votos

💬 entrevistas

Asimismo, el experto precisó que, durante semanas, participó en diversas audiencias para verificar la eficacia del sistema electoral de Venezuela, esto en términos de tecnología, logística y transmisión de datos, con el fin de brindar confianza a la población."Cada una de esas auditorías estaban firmadas por los fiscales, que aquí le llaman testigos, de cada uno de los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Quiero decir que, después de haber certificado la eficacia del sistema, es imposible ahora esgrimir un fraude electoral”, expresó.De acuerdo con el especialista, la gente podía emitir su sufragio en un tiempo máximo de un minuto y medio. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) proclamó este 29 de julio a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela para el periodo 2025-2031 y le entregó las credenciales correspondientes, informó el jefe del organismo, Elvis Amoroso."Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moros, postulado por la organización política Partido Socialista Unido de Venezuela y otros partidos que lo apoyaron", expresó.La postura internacionalA nivel mundial, naciones como Rusia, China, Siria, Irán, Honduras y Bolivia felicitaron a Maduro y a la población venezolana tras los comicios presidenciales.Sobre la postura de países como Panamá, que se niega a reconocer los resultados de las elecciones venezolanas, el ex embajador argentino ante la OEA comentó que este tipo de posturas denotan que tienen un rechazo hacia las naciones que defienden su soberanía y recursos que, en este caso, es el petróleo.Igualmente, Raimundi denunció que esas acciones son parte de una estrategia de funcionarios, empresarios, diplomáticos y agentes del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para asediar a Caracas y causar una crisis humanitaria. A esto se le suman las sanciones que, durante años, han sido parte de la vida de Venezuela, apuntó el especialista."Ahora, si usted me produce todo ese mecanismo de saqueo y de intervención, después no me puede 'decir, mire, no funciona a la perfección el sistema'. Eso va a ser imposible, pero hay una relación de causa-efecto que es lo que la prensa internacional, obviamente porque representa intereses concretos", declaró.

venezuela

2024

Noticias

