"Son unos ridículos": Maduro explica por qué estos políticos no son bienvenidos en Venezuela

"Son unos ridículos": Maduro explica por qué estos políticos no son bienvenidos en Venezuela

El 26 de julio, Fox, Moscoso, Rodríguez y otros políticos como Jorge Quiroga, de Bolivia, pretendían volar de Panamá a Venezuela para "expresar su apoyo y solidaridad a los que están luchando". "Yo tengo mucho trabajo, tú no me vas a ver mi con una lista que venga, que no venga, que venga, que no venga, yo los veo por redes sociales y me dan risa porque son unos ridículos", añadió el mandatario, quien confió en que todos los actores políticos en Venezuela reconocerán los resultados electorales.Sobre las declaraciones del vocero del consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en el sentido de que esperaba que no hubiera violencia en la jornada de este 28 de julio y que se respetara la voluntad de los venezolanos, Maduro dijo que los tiempos del intervencionismo ya habían pasado y le pidió al funcionario estadunidense ponerse a trabajar en los problemas de su país."Estados Unidos tiene cada vez más problemas, Kirby debería dedicarse a los problemas domésticos de Estados Unidos, el tiempo del intervencionismo pasó y es muy chocante que vengan a opinar de tu país, nosotros no opinamos de Estados Unidos; tiene un sistema electoral medieval, arcaico, de la época de los dinosaurios y nosotros no nos metemos a decir: Estados Unidos va a hacer fraude electoral", afirmó Maduro."Póngase a trabajar, trabaje por su país. Si algo le choca a los venezolanos es que intervengan en su país. Shut up Kirby", afirmó el mandatario venezolano.

