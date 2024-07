https://latamnews.lat/20240728/sin-la-energia-rusa-la-economia-alemana-parece-cada-vez-mas-un-peso-muerto-1156451170.html

Sin la energía rusa, la economía alemana "parece cada vez más un peso muerto"

La caída en picado de la confianza empresarial en junio y datos de finales de mes que probablemente muestren un escaso crecimiento del PIB en el segundo... 28.07.2024, Sputnik Mundo

De las 10 mediciones trimestrales del producto interior bruto (PIB) alemán, más de la mitad mostraron un crecimiento casi nulo o una contracción, destaca la publicación.De acuerdo con el artículo, el foco de la debilidad de Alemania reside en la base manufacturera que sostuvo el crecimiento impulsado por las exportaciones durante gran parte del siglo XX.Por eso, el cese de las importaciones de gas económico procedente de Rusia a raíz de las sanciones occidentales contra Moscú, fue "un duro golpe" que las empresas siguen luchando por superar, sobre todo en las industrias de alto consumo de energía, reconoce el medio.A pesar de que algunos observadores habían sugerido que lo peor ya habría pasado, al comenzar el segundo trimestre, el sector industrial alemán "seguía languideciendo".En concreto, los beneficios del gigante de la industria química, BASF, disminuyeron tras la caída de los precios de su negocio, y el consorcio Mercedes-Benz recortó una previsión clave de márgenes dadas unas perspectivas "poco atractivas" y a la fuerte competencia en China. Para el 1 de julio, se esperan, igualmente, los resultados de la compañía Volkswagen, que ya se vio obligada a rebajar sus pronósticos.En realidad, continua el medio, "la producción volvía a caer y se hundió aún más en mayo hasta alcanzar el nivel más bajo en cuatro años", por lo cual el jefe del instituto económico alemán Ifo, Clemens Fuest, declaró que las perspectivas generales para Alemania son "bastante sombrías"."Culpo al estancamiento tecnológico (...) Ya no podemos invertir en la vieja tecnología de combustibles fósiles y aún no sabemos en qué nueva tecnología invertir", opinó Martin Gornig desde el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW).A su vez, el antiguo empleado del Instituto Kiel, economista Martin Ademmer, destacó que "el clima empresarial" no solo ha caído en el sector industrial, donde un cambio de tendencia parece cada vez más lejano, sino también en el sector de servicios. Además, las restricciones autoimpuestas al endeudamiento público debido al llamado freno de la deuda significan que "hay poco margen" para que el gasto público aborde los problemas económicos a largo plazo del país, indica el medio.Aunque todavía existe una esperanza de que "algún día vuelva el mundo globalizado del que tanto nos beneficiamos", aunque la economista Sandra Ebner de Union Investment lamentó que "esto no va a ocurrir", por lo que "nos está costando mucho acostumbrarnos a ello".En este contexto, "el país, considerado durante mucho tiempo como el motor de la expansión europea, parece cada vez más un peso muerto", concluye Bloomberg.Alemania, al igual que Europa en su conjunto, se enfrentó a una grave crisis energética provocada en muchos aspectos por las sanciones contra Rusia debido a su operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en esos países están empezando a producirse procesos irreversibles.

