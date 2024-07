https://latamnews.lat/20240728/china-alcanza-un-hito-historico-con-su-nueva-central-nuclear-de-fusion--1156455398.html

China alcanza un hito histórico con su nueva central nuclear de fusión

China inauguró la primera central nuclear de fusión del mundo, logrando un hito pionero y potencialmente revolucionario de la energía nuclear. El proyecto... 28.07.2024, Sputnik Mundo

La central, desarrollada por la Universidad Tsinghua en China, representa un gran paso adelante para la seguridad nuclear y podría evitar catástrofes derivadas de la fusión nuclear, informa The Independent. El sobrecalentamiento puede provocar una explosión y liberar radiaciones peligrosas si no se controla adecuadamente.La central china utiliza un diseño innovador denominado "reactor de lecho de bolas" para reducir el riesgo de fusión nuclear. Los diseños de reactores más antiguos, como los de agua a presión (PWR), requieren una intervención activa para apagarse en caso de emergencia, y sus sistemas de seguridad necesitan una fuente de energía externa para hacer funcionar las bombas que hacen circular los refrigerantes.Pero los reactores de lecho de bolas son únicos porque sus barras de combustible no se enfrían con agua circulante. En su lugar, el reactor es esencialmente una gran tolva no presurizada llena de pequeñas esferas formadas por capas de combustible de uranio enriquecido, carbono que actúa como moderador y revestimiento de carburo de silicio.De acuerdo con otro informe, las esferas son capaces de soportar temperaturas de "hasta 1.600°C [3.000 °F]". Cuando el reactor está en funcionamiento, el calor generado por estas esferas hace que el helio se mueva por el reactor, incluso si las pompas que normalmente ayudan a mover el gas están apagadas.Los investigadores chinos probaron los reactores conectándolos a una turbina de vapor de 210 MW eléctricos que moderó las reacciones nucleares y se mantuvieron temperaturas seguras. El núcleo se apagó en minutos. Tanto la reacción como la temperatura se estabilizaron en aproximadamente 35 horas y no se observó daño en el combustible nuclear.

