70 años del natalicio de Hugo Chávez: "La aceptación de que ser venezolano es un hecho maravilloso"

Este 28 de julio en Venezuela convergen dos fechas: las elecciones presidenciales que podrían definir el rumbo por los próximos 50 años de la nación... 28.07.2024

Chávez escribía el 7 de marzo de 2009, en sus populares Líneas de Chávez, columnas que eran publicadas semanalmente en los periódicos del país, que "sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible la liberación plena de los pueblos y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista". Gabriela Simoza, dirigente política venezolana, dice que recordar al expresidente venezolano es atestiguar que tenía una práctica cotidiana como jefe del Estado, la lucha por los sectores que tradicionalmente nunca tuvieron voz en el país, en especial las mujeres.Quizá la acción más transformadora dada por Chávez en este campo fue la creación en septiembre de 2001, del Banco de Desarrollo de la Mujer. Una herramienta para brindarle acceso a las mujeres a un sistema de microfinanciamiento y con ello combatir la pobreza y la vulnerabilidad social de dicho sector. Cuando se cumplió un año de fundado y ante el impacto positivo que tuvo en la vida de millones de mujeres venezolanas, Chávez explicó la razón de tal iniciativa. "Es el reflejo de la fortaleza ideológica, de esta revolución, ideológica, por una parte, y moral, por otra parte, y es algo que distingue, este Gobierno revolucionario de cuantos gobiernos que por aquí pasaron. Hay un estudioso de la ciencia política, que dice que en asuntos de Gobierno, hay algo que es esencial, preguntarse ¿qué es lo diferente? Es una pregunta válida, ¿qué es lo diferente? ¿Qué es lo que difiere ahora? ¿Cuáles son las cosas que hacen a este Gobierno diferente?, para llamarlo revolucionario, a esta Constitución diferentes, a este proceso político diferente de todo lo que aquí pasó durante mucho tiempo. Bueno, este es uno de los elementos diferentes, marca un concepto ideológico, marca una voluntad, marca una ética distinta, se trata de una estrategia".Socialismo para salvar al pueblo ante la agresión extranjeraChávez siempre fue un firme defensor de la soberanía y la independencia, y ello no solo se evidenció en la manera en que llevaba adelante sus políticas de defensa y seguridad nacional, a través de conceptos como la unión cívico militar. Chávez fue más allá. Durante la crisis capitalista de los años 2008 y 2009, Venezuela, a diferencia del resto del mundo y sustentada en un modelo económico y social propio, no solo salió airosa sino más fortalecida. Así lo expresó el propio Comandante Chávez en sus Líneas del 16 de marzo de 2009. "Mientras más perfecta es la crisis que padece el capitalismo, más segura y despejada será la vía del socialismo venezolano hacia la independencia y grandeza patria", reflexionaba Chávez. El líder venezolano ponderaba en aquella ocasión que, mientras Occidente hacía aguas por todos lados, gracias a un enfoque de protección social, Venezuela pudo proteger a sus ciudadanos. Fidel Barbarito, exministro de Cultura, dice a Sputnik que es precisamente este enfoque de protección nacional, de empatía y sensibilidad, lo que diferenciaba a Chávez del resto de líderes pasados en la historia venezolana. Además, cree que su pensamiento sigue más vigente que nunca, en particular como acción transformadora del propio ser humano. Para Chávez, todo revolucionario "debe por necesidad emprender un largo viaje hacia nosotros mismos", así como perseverar en el "más importante de los viajes", el de la Revolución Bolivariana.La descolonizaciónEl 15 de noviembre de 2009, Chávez dejó una reflexión: "Nuestra Patria hoy es libre y la defenderemos con la vida. Venezuela nunca más volverá a ser colonia de nadie, nunca más estará de rodillas frente a invasor o imperio alguno. Y nuestra Fuerza Armada Bolivariana, el pueblo en armas como un todo, es y tiene que seguir siendo el garante por excelencia de la paz bolivariana: la paz verdadera", dejando en claro su rechazo a que Colombia firmase con Estados Unidos el establecimiento de más de nueve bases militares en su territorio. Para el docente universitario y productor audiovisual, Vladimir Sosa Sarabia, Chávez encontró una estrategia para preservar la única garantía real de poder preservar la soberanía y la independencia venezolana, rescatar el orgullo patrio y el deseo de emprender un camino distinto al marcado por cualquier potencia o imperioPara el también gestor cultural, esta mirada y acción de Chávez es expresada de muchas maneras en Venezuela, pero en particular, a través del máximo de los ejercicios de soberanía que es el electoral. Es por ello, que un mensaje final lo deja el propio Chávez y sirve para conjurar el destino que vuelve a encontrarse consigo mismo este 28 de julio.

