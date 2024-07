https://latamnews.lat/20240727/republica-bananera-la-eleccion-de-harris-antes-de-la-convencion-demostraria-falta-de-democracia-1156413757.html

"República bananera": la elección de Harris antes de la convención demostraría falta de democracia

27.07.2024

En sus palabras, los mismos demócratas habían manipulado las elecciones pasadas para que Biden venciera a Trump. Luego, dice, mintieron sobre su salud durante los cuatro años de su mandato. "Nos dijeron que no creyéramos a nuestros ojos mentirosos cuando pudimos ver su declinante estado de salud", señala.La escritora hizo referencia a un artículo publicado por el activista y excandidato a la vicepresidencia por el Partido Verde, Ajamu Baraka, quien sostuvo que los intereses de las élites entre los demócratas parecen tener el poder suficiente para destituir a un candidato presidencial y ocupar rápidamente ese puesto con quien ellos elijan."La jugada de gánsteres de los oligarcas que controlan a los demócratas eliminó cualquier pretensión de que en ese partido existiera alguna estructura real de democracia", sugirió Baraka.A finales de julio, el presidente de EEUU, Joe Biden, se retiró de la carrera presidencial de este año y, en el mismo acto, apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris, transfiriéndole los fondos de su campaña. Aunque la vicepresidenta no es la candidata demócrata oficial, muchos legisladores y élites del Partido Demócrata ya han respaldado su candidatura.Baraka argumenta que, durante casi dos años, parecía obvio que "Biden no sería un candidato creíble en 2024 debido a su notable deterioro cognitivo y a la ineptitud de su Administración". Añadió que Biden fue coaccionado para participar en un debate contra Trump con el fin de acelerar su destitución como candidato del Partido Demócrata.Kimberley opina que si bien los demócratas sabían que no podían seguir adelante con Biden, igual realizaron el debate anticipado "para tratar de acelerar el proceso y deshacerse de él antes de la convención".Sin embargo, la escritora sostiene que Harris tiene posibilidades de ganar, sobre todo con el dinero, los medios corporativos y todos los políticos demócratas detrás de su figura, ya que los dirigentes de su campaña saben que la mayoría de los votantes demócratas van a respaldar a cualquier figura contra el candidato republicano. "El pánico, el miedo a una victoria republicana, nada menos que de Trump", sostiene.Mientras tanto, Estados Unidos tilda con frecuencia de "antidemocráticos" a otros países que exigen autodeterminación y soberanía nacional, indica Kimberley. "El conocimiento de lo que pasa en el resto del mundo es extremadamente limitado y solo aquellos que están suficientemente automotivados se aventurarán a salir de la burbuja. Sin embargo, hacerlo es imperativo", concluye.

