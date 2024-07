https://latamnews.lat/20240727/harris-casi-iguala-a-trump-en-los-sondeos-preelectorales-1156441138.html

Harris casi iguala a Trump en los sondeos preelectorales

De acuerdo con los promedios, Kamala Harris tiene el 46% y Donald Trump el 47,9% a fecha de 25 de julio. El actual líder de Estados Unidos, Joe Biden, tenía el 44,8% en el momento de su retirada de la campaña, detalla la agencia.En concreto, la encuesta de The New York Times y el Siena College indica que, si las elecciones se celebrasen del 22 al 24 de julio, el 47% votaría a Harris, con un 1% más que votaría a Trump. El sondeo del Wall Street Journal mostró que la diferencia entre demócratas y republicanos se reducía tras la sustitución de Biden por su vicepresidente. Trump tiene un 49% y Harris un 47%.El Presidente de EEUU, Joe Biden, se dirigió a la nación el 25 de julio. El político declaró que había decidido no volver a ser candidato para preservar la democracia. También señaló que en los seis meses restantes se concentraría en sus obligaciones presidenciales. Antes, el 23 de julio, los líderes del Partido Demócrata en las Cámaras Alta y Baja del Congreso estadounidense respaldaron formalmente a Harris para las elecciones.Trump, por su parte, declaró que le resultaría más fácil derrotar a Harris que a Biden. El republicano retó a la vicepresidenta a un debate y ella respondió que estaba preparada para ello.

