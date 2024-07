https://latamnews.lat/20240727/cuba-recibe-otra-flota-militar-de-rusia-la-continuidad-de-una-tradicion-de-mas-de-60-anos-1156444791.html

Cuba recibe otra flota militar de Rusia: "La continuidad de una tradición de más de 60 años"

Cuba recibe otra flota militar de Rusia: "La continuidad de una tradición de más de 60 años"

A poco más de un mes de la visita de un destacamento de la Armada de la Federación de Rusia a Cuba, La Habana recibe nuevamente desde este 27 de julio

De acuerdo con el documentalista y corresponsal de guerra César Gómez Chacón, estos arribos representan la continuidad de una tradición de más de seis décadas, pues "durante los años de la extinta URSS y tras el triunfo de la revolución eran comunes este tipo de intercambios, hoy, además, resulta la demostración del estado saludable de los nexos políticos, económicos y, sin dudas, militares entre los dos países".Según refirió a Sputnik, La Habana percibe este vínculo con Moscú como la continuidad de su política exterior "con un querido y probado amigo"; además, se trata "de retomar en las nuevas circunstancias internacionales las alianzas que impidan cualquier intento por poner en peligro la paz en la región".Tras su llegada a la mayor de las Antillas, el contraalmirante Oleg G. Gúrinov, comandante del Destacamento Naval, declaró a la prensa que, a bordo del buque escuela, viajan más de 240 guardiamarinas, estudiantes de los centros de enseñanza de la Marina de Guerra de Rusia, y en él acontecen cuatro tipos de preparación, sobre todo, la referida al sistema de navegación y conducción de ese tipo de embarcaciones.Agregó, asimismo, su agradecimiento a la parte cubana por la oportunidad de brindar descanso de la tripulación procedente del país euroasiático, pues ya realizaron una travesía que supera las 3.000 millas, y espera que la dotación pueda conocer y acercarse a momentos significativos de la "gloriosa" historia y cultura de la nación caribeña.Explicó, además, que el objetivo de este tipo de periplos es "el estrechamiento de las relaciones y la colaboración en la esfera naval entre nuestros marineros", todo ello posible gracias a los "especiales" lazos bilaterales y una cooperación basada en "tradiciones de amistad, reciprocidad y confianza mutua".Recordó que la entrada de los buques acontece en las jornadas de conmemoración de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953, y mencionó que este 28 de julio celebran el día de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia, fecha donde sucede una parada militar naval en San Petersburgo.¿Cómo reciben los cubanos estas visitas?Para Gómez Chacón, siempre es un acontecimiento de alegría y fraternidad este tipo de intercambios, "mucho júbilo y curiosidad por los avances militares de este aliado fiel" y señaló que, en la última visita de la flota rusa en junio pasado, la población habanera protagonizó filas inmensas durante horas, incluso bajo la lluvia, para subir a la fragata y ver de cerca el submarino.Sumado a ello, mencionó la visita de los jóvenes y la posibilidad de "apreciar de cerca a los tripulantes, que bajo la lluvia no perdían la sonrisa, se dejaban fotografiar, ayudaban y explicaban de todas las maneras posibles para ser entendidos. Respecto a la percepción de la sociedad cubana sobre la alianza entre La Habana y Moscú, el experto mencionó que ello representa esperanza y confianza; evocó también cómo, luego de la desaparición de la URSS y el surgimiento de una nueva realidad se produjo un distanciamiento inevitable por casi 30 años, "algo realmente traumático"."Los representantes de esas generaciones que estudiamos en los territorios del Campo Socialista siempre transmitimos a nuestros hijos el cariño y el agradecimiento por el amor recibido de nuestros profesores y compañeros, amigos y amores de juventud. Sembramos en ellos la curiosidad por saber más de aquellas tierras y su gente", aseguró.Gabriel Turro Cobas, trabajador por cuenta propia y uno de los asistentes este sábado al puerto habanero, indicó a Sputnik que aprecia siempre la llegada de buques procedentes de diversidad de estados y acudió bien temprano hoy, pues la vez anterior perdió la oportunidad de observar de cerca al submarino de propulsión nuclear Kazán.Por su parte, Ángel Tapia, trabajador de la empresa estatal Habanatur, dijo a Sputnik que estos arribos son "naturales y comunes", por eso siempre hay personas pendientes de esas visitas, si bien en este caso, "simboliza el estrechamiento de los vínculos de todo tipo entre Cuba y Rusia".Las autoridades cubanas reiteraron que estas llegadas de unidades navales resultan una práctica histórica del Gobierno revolucionario con naciones amigas o con las cuales mantienen colaboración.Durante su permanencia en el país antillano, los marinos rusos, cumplirán un programa de actividades, entre ellas, intercambios de cortesía con el jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, Carlos Alfonso Duque Ramos, y la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez; así como recorrerán lugares de interés histórico y cultural.¿Recelo en la prensa occidental?El especialista César Gómez Chacón advirtió que existe mucho recelo y "hasta un poco de miedo" en Estados Unidos y Occidente por estas frecuentes visitas de embarcaciones rusas a la isla, "con el resurgimiento de la multipolaridad, es evidente el progresivo deterioro de la influencia mundial de EEUU, al tiempo que se consolida en América Latina la presencia económica de China, Irán y de la propia Rusia".Argumentó que, frente a la impotencia de detener esos procesos y la ausencia de respuestas económicas por parte de Washington, "se retoma el viejo lenguaje mediático de la Guerra Fría y, al mismo tiempo, son muy claros sus esfuerzos por modernizar la doctrina Monroe en pleno siglo XXI. En esa ecuación, el fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y Rusia, en este caso lo concerniente a las defensas mutuas, deja mal paradas las aspiraciones imperiales".Gómez Chacón expresó que estas visitas no constituyen la respuesta de Moscú ante el acercamiento de las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a sus fronteras, pues es de sobra conocida la capacidad militar de Rusia con sus modernos sistemas de armas estratégicas, componentes de cohetería hipersónica, submarinos nucleares y aviación estratégica, por ejemplo."Lo cierto es que hoy Estados Unidos y la OTAN han perdido en un buen porciento su capacidad combativa. Eso ha quedado demostrado en la guerra de Ucrania. No es ni remotamente la situación de los años 60, ni para EEUU y sus aliados, ni para Rusia que lleva una ventaja en tecnologías militares de unos 10 años sobre todos sus posibles adversarios", concluyó.

