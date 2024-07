La captura de Zambada en EEUU "es un tema electoral" que buscaría beneficiar a los demócratas

https://latamnews.lat/20240727/arresto-del-mayo-es-un-as-bajo-la-manga-de-los-democratas-para-las-elecciones-presidenciales-1156422107.html

El fentanilo se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Según datos de los Centros de Control de Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 200 personas mueren cada día a causa de sobredosis de ese opioide, que es 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina.La crisis de salud pública por consumo de opioides se ha convertido en uno de los temas prioritarios de las campañas electorales demócratas y republicanas. El expresidente Donald Trump acusa a la Administración Biden de no hacer lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo, actividad que desde Washington es relacionada directamente con el cártel de Sinaloa, cuyo máximo jefe, Ismael Mayo Zambada, fue detenido el 25 de julio en Texas sin la colaboración de las autoridades mexicanas. Por todos esos motivos, la detención de Zambada y de uno de los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, adquieren un cariz político difícil de eludir, consideran los expertos. Según él, las detenciones de estos narcotraficantes mexicanos representan "una victoria política" que, al menos en la narrativa, da la idea de que el Gobierno de Biden realiza acciones para contrarrestar el flujo de fentanilo. Todo ello a pesar de que en el país norteamericano murieron 107.543 personas por sobredosis de drogas, la mayoría por fentanilo, de acuerdo con los CDC. "Especialmente Mayo Zambada ha sido considerado [por Washington] como uno de los personajes que se han encargado de fabricar y distribuir esa droga", señala el experto, al explicar por qué la captura de este jefe del cártel de Sinaloa es simbólica en términos políticos. ¿Justicia o fines electorales?Tras la captura y posterior encarcelamiento de Joaquín Chapo Guzmán, Zambada se convirtió —junto con Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho— en uno de los criminales mexicanos más buscados por la DEA, agencia que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su detención. En febrero pasado, fiscales estadounidenses presentaron ante la Corte Federal de Brooklyn nuevos cargos contra Zambada por fabricar y distribuir fentanilo en Estados Unidos. Breon Peace, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, fue claro en ese momento: "Zambada García está acusado de numerosos delitos de drogas, ahora incluyendo la fabricación y distribución de fentanilo, una droga mortal que era en gran parte desconocida cuando fundó el cártel de Sinaloa hace más de tres décadas y hoy es responsable de un daño inconmensurable". Por ello, su captura abre interrogantes sobre el posible uso electoral que se le pueda dar al caso a pocos meses de los comicios del próximo 5 de noviembre. El experto también apunta a este caso como un posible trampolín para los demócratas en las encuestas de preferencia de voto, ya que, dice, el atentado contra el candidato presidencial Donald Trump, sumó puntos para los republicanos. "Por eso, el Partido Demócrata necesitaba un as bajo la manga", sostiene el especialista en política exterior. El Departamento de Justicia de Estados Unidos califica al cártel de Sinaloa como una organización delictiva con ramificaciones en 47 países de los cinco continentes del mundo. "Es la empresa criminal responsable de importar enormes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos", indicaron las autoridades norteamericanas recientemente. Incluso la figura de El Mayo y, en general, de todo el cártel de Sinaloa, ha sido explotada en series estadounidenses como Narcos. A la par, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció inicialmente cinco millones de dólares de recompensa para capturarlo, pero luego esa cifra se convirtió en 15 millones. En un video difundido este 26 de julio, un día después de la detención del Mayo y de Guzmán López, el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, detalló que Zambada enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, lavado de dinero, delitos con armas de fuego, secuestro y conspiración para cometer asesinato, mientras que Guzmán López es acusado de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y otras drogas. De acuerdo con el periódico LA Times, Zambada se declaró inocente en una corte del país norteamericano, y su abogado dijo que no se entregó voluntariamente.¿Un logro tardío?En entrevista para Sputnik, el exagente de la DEA, Leonardo Silva, considera que la detención de ambos personajes tendrá repercusiones en el panorama de la delincuencia organizada en México y Estados Unidos."Es un golpe muy grande para el cártel de Sinaloa, que ahorita está en el proceso de pelear territorio contra el Cártel Jalisco Nueva Generación [CJNG]... Es un gran logro para los dos países, pero es un poco tarde, ya que el Mayo ya tiene una edad avanzada", reflexiona.Esto ocurrió con la detención y extradición del también fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, padre de Guzmán López, mismo que fue enviado a EEUU el 19 de enero de 2017. Actualmente está preso en una cárcel de máximo seguridad de Colorado por narcotráfico.En este sentido, Ramos Muñoz apunta a una posible reconfiguración del cártel de Sinaloa, organización delictiva con años de prevalencia en México y otros países. "Veamos que es lo que sucede dentro del grupo. Habrá modificaciones, pero hay que ver quién, dentro de los mismos integrantes de la organización, se posicionan como los nuevos líderes. También hay que tomar en cuenta si se fragmenta [el cártel], que es algo muy común cuando detienen a los principales cabecillas, porque empiezan a pelear la plaza entre ellos mismos", precisa.¿Cambios de estrategia?Los expertos coinciden en que ni Washington ni México cambiarán sus estrategias, tanto nacionales como bilaterales, en el combate al narcotráfico.Ramos Muñoz, por su parte, menciona que las medidas que podrían tomarse serían visibles hasta que se concrete el cambio de Gobierno en la nación latinoamericana, que será encabezada a partir de octubre por Claudia Sheinbaum, y se conozcan los resultados de las elecciones presidenciales en EEUU."Es muy probable que se reúnan los nuevos mandatarios para continuar con los acuerdos bilaterales en contra del crimen organizado, sobre todo con el tema del fentanilo porque, aunque se le ha acusado a México de ser un promotor y fabricante de esa droga, también se ha señalado a China como un eje central en esta materia (...). Hay una doble moral en su discurso [estadounidense]", considera.Mientras esto ocurre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el arresto como una muestra de la cooperación de su Gobierno con Washington.

