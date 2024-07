https://latamnews.lat/20240726/rumania-descarta-ser-blanco-de-los-drones-caidos-en-su-territorio-1156419942.html

Rumania descarta ser el blanco de los drones caídos en su territorio

Rumania descarta ser el blanco de los drones caídos en su territorio

El Ministerio de Defensa de Rumania negó que el país fuera el blanco de drones, presuntamente similares a los que utiliza Rusia, que...

Según el ministerio, los ataques presuntamente fueron realizados por Rusia contra instalaciones de otro país y no de Rumania. La noche del 23 al 24 de julio, las autoridades rumanas emitieron una alerta en la zona norte del condado de Tulcea, tras detectar unos drones acercándose a la frontera. El Ministerio de Defensa denunció la caída de vehículos aéreos no tripulados en el territorio rumano que, a juzgar por los fragmentos, eran drones similares a los que usaba Rusia. Rumania presentó varias notas de protesta a la Embajada rusa en Bucarest, particularmente por una presunta violación del espacio aéreo, y compartió su preocupación con los mandos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sin embargo, el secretario general del bloque, Jens Stoltenberg, reconoció que ninguna evidencia apunta a un ataque deliberado por parte de Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que las autoridades rumanas no tenían pruebas de que los fragmentos de drones encontrados pertenecieran a Rusia y agregó que Moscú consideraba las notas de protesta de Rumania como un ejemplo de cuando no hay hechos, pero se intenta convencer al público de que un suceso sí ocurrió.

