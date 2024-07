Nikki Haley sobre posible nominación de Harris: "Pusieron a la candidata más débil"

"No me sorprendió ni me alegró", dijo Haley sobre el anuncio de Biden. "Creo que durante toda la campaña luché por [que hubiera] pruebas de competencia mental [para el presidente]. No lo hice para faltar al respeto. No lo hice por ser mezquina. Lo hice porque creo que no se trata solo de Joe Biden. Hay un problema que tenemos en DC, donde la gente entra en la oficina y no la dejan ir. Y luego su personal y su familia siguen apoyándoles, y eso es un problema para el pueblo estadounidense", añadió.