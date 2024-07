https://latamnews.lat/20240726/maduro-cierra-su-campana-presidencial-el-domingo-se-decide-el-futuro-para-los-proximos-50-anos-1156408305.html

Maduro cierra su campaña presidencial: "El domingo se decide el futuro para los próximos 50 años"

Maduro cierra su campaña presidencial: "El domingo se decide el futuro para los próximos 50 años"

Con una marcha que colmó la avenida más emblemática de Caracas, el presidente Nicolás Maduro cerró su campaña por la reelección presidencial en Venezuela... 26.07.2024

El candidato de las fuerzas políticas del chavismo reflexionó en su discurso sobre los grandes obstáculos que significaron para su Gobierno y para el pueblo venezolano, la guerra multidimensional impuesta por Estados Unidos. Además, hizo mención especial a las medidas coercitivas unilaterales que impactaron en forma negativa en el país sudamericano."El plan económico que lancé, en medio de la guerra económica habiendo perdido el 99% de los ingresos, dio resultado, y ahora hay un empresariado pequeño, mediano y grande creciendo en Venezuela, a ustedes les tiendo mi mano, vamos unidos al desarrollo de las fuerzas productivas", añadió. El Jefe del Estado venezolano insistió en que hay una suerte de consenso en los diversos actores económicos de que solo él puede garantizar que el país se mantenga en calma.Maduro también hizo un llamado al pueblo para evitar que, según él, planes de gobierno privatizadores como los de la oposición venezolana lleguen a concretarse, por lo que llamó a hacer un "voto consciente" el 28 de julio."Ustedes quieren que llegue un monigote a privatizar la educación, el derecho a la salud y a la vivienda, a acabar con las grandes misiones. Mañana voy a entregar vivienda (...), pero hay mucha gente que no tiene vivienda y quién la va a construir, ¿los patarucos? Nosotros somos hechos, somos realidades", declaró.¿Quieren que Venezuela se llene de bases militares gringas?El candidato presidencial por las fuerzas de la Revolución Bolivariana confirmó que, dentro de su plan de gobierno conocido como las 7T (Siete transformaciones), hará un intento profundo por avanzar en darle más poder a las comunas. "Vamos a hacer en el Plan de las 7T, cuatro consultas anuales para que sean las comunidades las que voten de manera directa y elijan los proyectos comunitarios para la vida de la comunidad", dijo a sus simpatizantes. Dentro de dicho Plan, Maduro garantizó que sería un firme defensor de la independencia y la soberanía del país.El presidente informó que los últimos sondeos le favorecían y que "la brecha crecía" entre él y sus contendientes, entre quienes se encuentra Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición venezolana. "Ellos ya están cantando fraude, no le vamos a permitir que sigan haciendo daño. Se les acabó el tiempo. Si se comen la luz, se van a arrepentir por 200 años, será el último error que cometan en su vida política", comentó. El día después de las eleccionesNicolás Maduro destacó que mantendría la paz en el país "antes, durante y después" de las elecciones presidenciales. "El 29 de julio tengo el decreto listo. Porque ese día amanezco convocando a un gran dialogo nacional, económico, social y político, a toda la sociedad venezolana sin interferencia extranjera. El dialogo nacional inclusivo para hacer el gran consenso para afianzar el crecimiento y la recuperación", dijo. Asimismo, consideró que se cerraban con "broche de oro" la campaña presidencial y que habían logrado triunfar sobre "1.000 tempestades", por lo que pidió a los asistentes que se prepararan de manera disciplinada para organizar y garantizar el voto."Hemos sido leales a un hombre, a un ideal, a un legado, a una patria, no pudieron con nosotros y no podrán y el domingo se los demostraremos y gritaremos: ¡Que viva Venezuela, mi patria querida!", culminó.

