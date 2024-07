https://latamnews.lat/20240726/el-nuevo-gobierno-laborista-britanico-da-un-giro-en-su-postura-sobre-israel-1156422408.html

El nuevo Gobierno laborista británico da un giro en su postura sobre Israel

El nuevo Gobierno laborista británico da un giro en su postura sobre Israel

Khan solicitó el 20 de mayo arrestar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y al líder de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.La solicitud del fiscal se basa en la situación en el enclave palestino, en donde, desde el 7 de octubre, Israel ha asesinado a más de 39.000 palestinos y herido a más de 90.000 en represalia por el ataque sorpresa que Hamás emprendió en octubre pasado, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.Con todo, el Gobierno de Sunak criticó la decisión de Khan y, un mes después, anunció su intención de presentar un recurso legal argumentando que la CPI no tiene jurisdicción en Tel Aviv.No obstante, el 23 de mayo, Rishi Sunak anunció el adelanto de las elecciones generales al 4 de julio, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores previó que el nuevo Gobierno podría oponerse a la solicitud. De esa manera, solicitó una prorróga para presentar sus alegatos y la CPI se la concedió hasta finales de julio. Así, este viernes 26 de julio, Downing Street anunció que el Gobierno no impugnarpa la jurisdicción del tribunal internacional. "Se trataba de una propuesta del gobierno anterior que no se presentó antes de las elecciones. Puedo confirmar que el gobierno [de Keir Starmer] no continuará con esto, de acuerdo con nuestra posición de larga data de que este es un asunto que debe decidir el tribunal", declaró el portavoz oficial adjunto del primer ministro. De acuerdo con el medio británico The Guardian, la decisión del nuevo Gobierno laborista aumenta la probabilidad de que la CPI acceda a la solicitud de Khan, lo que representaría una "sorprendente reprimenda internacional para Israel por la forma en la que ha llevado a cabo la guerra en Gaza y pondría a Netanyahu en riesgo de ser arrestado si viaja al extranjero". Asimismo, precisa el diario, revierte meses de política británica luego de que el gobierno anterior se mantuviera firme en su apoyo a Israel y en su apego inquebrantable a la posición de Estados Unidos. Ahora, explica la nota, se espera que los ministros anuncien nuevos cambios en los próximos días, incluidos los resultados de una revisión del cumplimiento por parte de Tel Aviv del derecho internacional. Incluso, el canciller David Lammy señaló que está considerando prohibir algunas ventas de armas al Estado judío.

