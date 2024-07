https://latamnews.lat/20240726/el-kremlin-ve-senales-poco-claras-de-kiev-para-el-dialogo-de-paz-1156412549.html

El Kremlin ve "señales poco claras" de Kiev para el diálogo de paz

En Rusia no ven puntos concretos para la posibilidad de entablar negociaciones de paz con Ucrania, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov... 26.07.2024

¿En qué condiciones son posibles las negociaciones entre Rusia y Ucrania?"Todavía no hay nada concreto en las negociaciones. Hay señales poco claras, pero no sabemos hasta qué punto son realistas. El régimen de Kiev tiene prohibido celebrar negociaciones con nosotros. Todavía no hay nada concreto", declaró al periódico Izvestia el portavoz.Una fuente bien informada del medio ruso añadió que "se entiende que algunos círculos en Ucrania quieren sentarse a la mesa de negociaciones"."Repetidamente, hemos dicho que estamos dispuestos a resolver la situación en la mesa de negociaciones. Pero solo respetando a la Constitución de Rusia. Además, los derechos de la población rusohablante en Ucrania a la lengua rusa son importantes para nosotros. Rusia nunca ha reclamado el territorio de Ucrania y no tiene planes de tomar Kiev. Todo lo que está ocurriendo ahora es para garantizar nuestra seguridad y la de los ciudadanos de habla rusa", comentó la fuente de Izvestia.El 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014."Tan pronto como Kiev declare que está preparado para tal decisión y comience la retirada de las tropas de estas regiones, así como notifique oficialmente sobre el abandono de los planes de unirse a la OTAN, una orden de alto al fuego y el inicio de las negociaciones seguirán inmediatamente, literalmente en el mismo minuto de nuestra parte", explicó el presidente ruso, Vladímir Putin.¿Cuáles son las probabilidades de que comiencen las negociaciones?Ucrania parece haber cambiado su retórica en los últimos tiempos, reza la publicación. El 21 de julio, Volodímir Zelenski anunció que estaba dispuesto a dialogar con Putin a pesar del decreto firmado por él en 2022 que lo prohíbe directamente.Siguiéndole, la Cancillería ucraniana afirmó que la paz con Rusia era posible. Tras una reunión, el 23 de julio, entre el jefe del ministerio, Dmitró Kuleba, y su homólogo chino, Wang Yi, el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, indicó que Ucrania estaba dispuesta a dialogar con Rusia e incluso se estaba preparando para ello.Según el periódico, la difícil situación de las FFAA de Ucrania influye probablemente en los cambios de postura de Kiev. La contraofensiva ucraniana del año pasado, ampliamente publicitada, fracasó. Los ucranianos están sufriendo grandes pérdidas, por lo que Kiev endureció las normas de movilización.Sin embargo, hay otros factores y uno de ellos está relacionado con Estados Unidos, que se encuentra en plena carrera electoral, añadió el medio. Washington es el mayor proveedor de armas a Kiev. Al mismo tiempo, tras la retirada del demócrata Joe Biden de la carrera, cada vez se habla más de que Donald Trump volverá a la Casa Blanca, y este, a su vez, promete una solución inmediata a la crisis.Además, en la Unión Europea crecen cada vez más los sentimientos antibelicistas, recordó la publicación. A principios de julio, Hungría presentó una "misión de paz". El primer ministro del país, Viktor Orban, realizó visitas diplomáticas a Kiev, Moscú, Pekín y Washington para promover la idea de una pronta resolución del conflicto.El papel de los mediadores en la resolución de la crisisEn opinión del director de investigación del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Andréi Kortunov, las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania son poco probables. Hay más posibilidades de un diálogo entre Moscú y Kiev con la participación de mediadores. China, Turquía, Brasil, así como países de Oriente Medio podrían actuar como posibles mediadores, subrayó el experto.Los mediadores pueden ser útiles para algunos acuerdos provisionales, pero corresponderá a Moscú y Kiev poner punto final. Al mismo tiempo, como ya indicó Putin, Rusia está a favor de una conclusión total del conflicto, no de su congelación.El principal problema puede surgir en relación con la legitimidad de Volodímir Zelenski, que se negó a celebrar elecciones presidenciales este año. Y la parte rusa, remitiéndose a la Constitución de Ucrania, llama la atención sobre la expiración de su mandato. En las condiciones actuales, según la ley fundamental ucraniana, la Rada Suprema sigue siendo la única fuerza política legítima del país.

