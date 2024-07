https://latamnews.lat/20240726/el-cuartel-de-la-montana-guardian-del-legado-de-hugo-chavez-y-de-la-revolucion-bolivariana--video-1156424514.html

El Cuartel de la Montaña: guardián del legado de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana | Video

El Cuartel de la Montaña: guardián del legado de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana | Video

Sputnik Mundo

En la cumbre de la histórica Parroquia 23 de enero en Caracas, se erige el Cuartel de la Montaña, un lugar cargado de simbolismo para el movimiento iniciado... 26.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-26T22:10+0000

2024-07-26T22:10+0000

2024-07-26T22:10+0000

américa latina

venezuela

bolivia

hugo chávez

sociedad

política

📝 reportajes

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/1a/1156425660_0:136:2000:1261_1920x0_80_0_0_9619632e27ca00c7fb287ee9da9d1c4c.jpg

Esta fundación fue creada en 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez, en "un momento muy duro" para la sociedad venezolana, asegura Ana Sofía Cabezas. El 15 de marzo de 2013, el cuerpo del exlíder venezolano fue trasladado al Cuartel de la Montaña "en un recorrido conmovedor y desgarrador", según Cabezas. Este sitio, también conocido como Cuartel 4F, no fue elegido al azar como el lugar de descanso final de Hugo Chávez: "El Cuartel de la Montaña se ha convertido en el hogar de la familia chavista, no solo de Venezuela, sino del mundo. Constantemente recibimos visitantes de diferentes partes del mundo. Y es aquí donde reposa el comandante Chávez porque fue justamente aquí desde donde él lideró la operación Ezequiel Zamora, con la cual se lleva a cabo la rebelión del 4 de febrero de 1992". Este lugar fue testigo de momentos cruciales en la vida de Chávez, desde sus primeros días como líder rebelde hasta su decisión de rendirse para evitar un derramamiento de sangre. "Para él siempre fue un lugar muy importante porque amarraba esa parte de la historia. Es un lugar donde se dieron momentos muy cruciales en la historia de la Revolución Bolivariana y, además, es una edificación que tiene más de un siglo," abunda Cabezas. El recorrido por el Cuartel: una retrospectiva por la vida de Hugo Chávez.La visita al Cuartel de la Montaña es una experiencia inmersiva que lleva a los visitantes a través de diferentes etapas de la vida de Chávez y la historia de Venezuela. Cada sala está diseñada para contar una parte de esta narrativa entrelazada. Aquí figuran varios sitios, desde el Bosque de Banderas, que rinde homenaje a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) —organismo de integración cofundado por el expresidente venezolano— hasta las salas de exposición que narran la vida de Chávez desde su infancia en Sabaneta hasta sus años como líder revolucionario.En la primera sala, los visitantes pueden ver rostros de Venezuela, una introducción a la diversidad y riqueza cultural del país. Luego, se adentran en la historia de la Guerra Federal y la influencia de figuras como Ezequiel Zamora y Maisanta en la vida de Chávez."De Zamora, nos vamos a ir a Pedro Pérez Delgado Maisanta, en la segunda sala, y ahí vamos a empezar entonces a atar cabos. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que Maisanta, el bisabuelo del comandante Chávez, ya estaba en ese ejército zamorano luchando por la independencia, luchando por la justicia de nuestro pueblo", explica Cabezas.Una de las salas más emotivas es la que se dedica a la infancia y juventud de Chávez. Aquí, los visitantes pueden ver una semblanza de la casa de bahareque donde creció, junto a su abuela Mamá Rosa y su hermano Adán. Fotografías y objetos personales recrean la vida del joven Chávez en Sabaneta, mostrando sus primeros pasos hacia el liderazgo.La sala dedicada a su juventud en la Academia Militar también es crucial para entender su formación como líder. "Hugo Chávez entra en el año 71 en la academia militar y ahí vamos a poder disfrutar de fotografías, de elementos como el sable del cadete, distintivos y uniformes usados en esa época en la academia. y algo maravilloso de esta época que se recoge en una publicación de la Fundación, que es el diario del cadete," menciona.El recorrido continúa a través de las etapas clave en la vida de Chávez como líder revolucionario. Desde su papel en la rebelión del 4 de febrero de 1992 hasta su tiempo en prisión, cada sala del cuartel ofrece una visión detallada de estos momentos históricos. En la sala dedicada al 4 de febrero, los visitantes pueden ver el uniforme original que Chávez usó durante la operación Ezequiel Zamora, dispuesto tal como él mismo lo pidió.La prisión de Yare, donde Chávez fue encarcelado tras la fallida rebelión, también se recrea en una de las salas. Los visitantes pueden ver cartas y documentos escritos por Chávez durante su tiempo en prisión, reflejando su resiliencia y determinación. "La cárcel se convirtió en una escuela y desde ahí salieron documentos muy importantes como el Plan Nacional Simón Bolívar, que luego se convertiría en una propuesta ya formal de gobierno," explica Cabezas.Una fundación multidisciplinaria con sentido comunitarioLa Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez no solo preserva la memoria de Chávez, sino que también promueve sus valores y enseñanzas a través de diversos programas. Cabezas destaca la importancia del equipo multidisciplinario que trabaja en la fundación, compuesto por historiadores, museólogos, internacionalistas y docentes, entre otros."Tenemos un equipo fijo en la Fundación en planta para atender los diferentes programas. Tenemos la parte de espacios patrimoniales, que está este museo, es decir, el Cuartel de la Montaña. Está también la Casa Mama Rosa, que está en Sabaneta," comenta Cabezas. Además, menciona el programa Arañero, orientado a trabajar con niños para inculcar los valores que caracterizaron a Chávez desde su infancia.El Cuartel de la Montaña no está aislado de su entorno; su relación con la comunidad del 23 de Enero es vital. Esta parroquia, conocida por su espíritu combativo y comprometido, ha asumido un papel protector hacia el chavismo, agrega. Actividades comunitarias y rituales espontáneos, como las reuniones nocturnas en fechas significativas, reflejan esta conexión. "Vienes para acá un 4 de marzo en la noche o un 27 de julio en la noche y a la medianoche, y vas a encontrar en el bloque del 23 que está aquí enfrente, una pantalla gigante, ponen el himno nacional y luego juntos desde el bloque hasta aquí, hasta la terraza del cuartel, nos vamos alumbrando con linternas, cantamos el himno nacional, suenan los cohetes, es una sinergia muy bonita entre el cuartel y esta comunidad", relata.Un documento inéditoEl Cuartel de la Montaña y la Fundación Hugo Chávez no solo atraen a venezolanos, sino también a visitantes de otros países. "Estamos abiertos en el Cuartel de la Montaña de martes a domingo, de nueve de la mañana a cuatro y media de la tarde. Y si les interesa un poco más de esto que venimos comentando, no dejen de visitar www.hugochavez.ve", dice. Cabezas recuerda que la fecha de celebración del natalicio número 70 de Hugo Chávez coincide con las elecciones presidenciales en Venezuela. Por ello, la fundación llama a votar para "garantizar la paz, la soberanía, la independencia y el legado del comandante Chávez". Además, dice Cabezas, en los días previos a los comicios habrá una actividad especial: "Vamos a publicar El diario de operaciones que escribió en 1977. Ese es un diario que nadie ha leído, es un documento inédito, que por primera vez va a estar en manos del público en general". La entrevistada también comenta que este documento "tiene una carga emotiva muy fuerte" ya que "ahí encontramos a Hugo Chávez enamorado de Nancy Colmenares, de su primera esposa, la madre de sus primeros tres hijos".

https://latamnews.lat/20230304/el-dia-que-murio-hugo-chavez-fue-paralizante-para-el-pueblo-de-venezuela-1136445349.html

https://latamnews.lat/20240725/nunca-en-la-historia-de-venezuela-un-factor-injerencista-como-eeuu-habia-tenido-tanta-presencia-1156361101.html

https://latamnews.lat/20240726/maduro-cierra-su-campana-presidencial-el-domingo-se-decide-el-futuro-para-los-proximos-50-anos-1156408305.html

https://latamnews.lat/20240719/lula-defiende-que-venezuela-elija-al-presidente-que-quiera-1156268960.html

venezuela

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, bolivia, hugo chávez, sociedad, política, 📝 reportajes