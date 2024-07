https://latamnews.lat/20240726/eeuu-y-la-posibilidad-de-un-conflicto-interno-ha-habido-un-aumento-de-focos-rojos-1156404207.html

EEUU y la posibilidad de un conflicto interno: "Ha habido un aumento de focos rojos"

EEUU y la posibilidad de un conflicto interno: "Ha habido un aumento de focos rojos"

26.07.2024

El proceso electoral que vive Estados Unidos ha avivado la polarización social en una nación donde demócratas y republicanos tienen discursos e ideas prácticamente contrarias que, aunque con diferentes matices, reflejan que la sociedad estadounidense está lejos de la unidad. El reciente intento de asesinato al candidato presidencial republicano Donald Trump azuzó todavía más el clima de tensión, al grado de que Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, llamó la atención sobre una posible "revolución". Según él, la lucha por el poder en Washington se ha convertido en una lucha de clases entre las élites y el pueblo, pues ya ha ido más allá del enfrentamiento entre demócratas y republicanos.El fantasma de la guerra civilLa posibilidad de una revolución en Estados Unidos no es una idea ni un temor nuevo, aunque su presencia en la conversación pública. En 2022 fueron publicados dos libros que abordan el tema: The Next Civil War, de Stephen Marche, y How Civil Wars Start: And How to Stop Them, de Barbara Walters. La cultura pop no es la excepción: en 2024 fue estrenada la película Civil War, en la que en un futuro cercano Estados Unidos está sumido en una cruenta guerra civil donde los rebeldes quieren arrebatar el control al presidente.Recientemente un par de encuestas preguntaron a los ciudadanos si consideran factible el estallido de una guerra civil en Estados Unidos. El resultado: casi la mitad de los encuestados creen que sí es factible un evento de tales magnitudes. De acuerdo con una encuesta realizada en mayo de 2024 por Marist National Poll, el 47% de los estadounidenses cree que es probable que se produzca otra guerra civil en Estados Unidos a lo largo de su vida. El 52% considera que esa hipótesis es poco o nada probable.Otro estudio de opinión publicado también en mayo por Rasmussen Reports revela que el 41% de los votantes considera probable que Estados Unidos sufra una segunda guerra civil en los próximos cinco años, mientras que el 49% cree que es poco probable.Además, el 37% de los encuestados dijo que una derrota de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre próximo haría más probable el estallido de un conflicto interno.Elecciones presidenciales, un foco rojoUna investigación del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Delaware publicada en 2022, sostiene que el principal escenario en el que podría presentarse un conflicto interno en Estados Unidos es un resultado impugnado en las elecciones presidenciales de 2024."En este caso, existe un riesgo muy serio de que el resultado sean enfrentamientos violentos y posteriores atentados terroristas que alcancen la intensidad de una guerra civil", destaca la investigación, titulada ¿Se dirige Estados Unidos hacia una guerra civil?.Una encuesta publicada en 2022 por Pew Research encontró un crecimiento en las hostilidades partidistas entre la población que simpatiza con el Partido Demócrata y con el Partido Republicano, porque cada vez simpatizantes de ambas fuerzas políticas ven de forma negativa no solo al partido contrario, sino a sus seguidores. Los meses del conflicto entre Israel y Palestina, los múltiples juicios al expresidente Donald Trump y el inicio de la temporada de elecciones presidenciales llevaron a que disminuyera la unidad entre los estadounidenses, de acuerdo con el Índice de Unidad Vanderbilt, que muestra que Estados Unidos continúa su tendencia hacia una mayor polarización, terminando 2023 con una caída de alrededor de 10 puntos porcentuales desde el comienzo del año. Los riesgos a nivel internacionalUn hipotético estallamiento de un conflicto interno en Estados Unidos no solo afectaría a los habitantes de ese país, si no que, según los expertos, podría trastocar a los aliados de Washington alrededor del mundo y a sus vecinos geográficos. En el caso específico de México, el experto cree que sería uno de los países más afectados porque comparte miles de kilómetros de frontera y porque hay muchos mexicanos radicando en Estados Unidos.

