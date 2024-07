https://latamnews.lat/20240725/washington-ejerceria-terrorismo-tecnologico-contra-china-en-la-supercomputacion-1156378739.html

Washington ejercería "terrorismo tecnológico" contra China en la supercomputación

El Gobierno de Estados Unidos está ejerciendo un 'terrorismo tecnológico' contra China al imponer una serie de sanciones contra instituciones del país asiático... 25.07.2024, Sputnik Mundo

El medio afiliado al Partido Comunista Chino refutó un artículo publicado recientemente por The Wall Street Journal, en el que se señala a China de volverse "reservada" en lo que respecta a sus supercomputadoras, ya que, según el diario estadounidense, los científicos chinos han dejado de participar en eventos internacionales sobre supercomputación, como el foro Top500, en el que se elabora un ranking sobre las empresas e instituciones con mayores avances en el campo de la tecnología.En la última clasificación Top500 publicada en junio, Estados Unidos dominaba los tres primeros puestos y ocupaba la mitad de los 10 primeros, mientras que supercomputadoras chinas como Sunway TaihuLight ocupaba el puesto 13 y Tianhe-2A el 16.Esta significativa disparidad en las clasificaciones ha hecho sospechar a Estados Unidos que China esté librando una 'guerra encubierta' de supercomputación contra Washington, señaló The Wall Street Journal. Sin embargo, el periódico recordó que fue Estados Unidos el país que comenzó a lanzar "oleada tras oleada" de prohibiciones de chips y a imponer sanciones contra las instituciones de supercomputación chinas con el pretexto de la "seguridad nacional".De acuerdo con el medio, en abril de 2021, el Departamento de Comercio estadounidense añadió siete entidades de supercomputación chinas a la llamada Lista de Entidades, un conjunto de instituciones susceptibles de ser sancionadas, alegando que estaban “desestabilizando la modernización militar”.La guerra comercial y tecnológicaLa supercomputación, indica Global Times, desempeña un papel importante en muchos campos, como la previsión meteorológica, la secuenciación genética, el diseño de materiales y la industria farmacéutica. Por ello, "no debe convertirse en el centro de la Guerra Fría tecnológica entre Estados Unidos y China", como la describe The Wall Street Journal, agrega el medio chino. "La supercomputación china no es un secreto intocable, pero la clave está en que Estados Unidos abandone su conocido hábito de intimidación tecnológica", concluye.

