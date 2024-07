https://latamnews.lat/20240725/primer-paciente-con-chip-cerebral-de-neuralink-asegura-que-es-una-experiencia-alucinante-1156387777.html

El primer paciente con un chip cerebral de Neuralink asegura que es una experiencia "alucinante"

El primer paciente con un chip cerebral de Neuralink asegura que es una experiencia "alucinante"

WASHINGTON (Sputnik) — El estadounidense Noland Arbaugh, la primera persona en recibir un implante cerebral de la empresa Neuralink, dijo a Sputnik que el... 25.07.2024

Tetrapléjico desde 2016, Arbaugh recibió en enero el implante N1, un chip cerebral que permite realizar la lectura de la actividad neuronal a través de 1,024 electrodos distribuidos en 64 hilos ultrafinos. Según Arbaugh, "más o menos el 15% del total de electrodos están operativos" ahora. Arbaugh respondió negativamente a la pregunta de si el chip cerebral le provoca cansancio. "No me canso. Creo que parte del problema es que simplemente quiero estar despierto todo el tiempo", confesó. Una vez Arbaugh usó su dispositivo neuronal durante más de 17 horas consecutivas. El nuevo producto, llamado Telepathy, permite a una persona que haya perdido el uso de sus extremidades controlar un teléfono, un ordenador y, a través de ellos, casi cualquier dispositivo solo con el pensamiento. En marzo, Neuralink publicó un video en el que Arbaugh aparecía jugando con la mente al ajedrez en una computadora. El empresario estadounidense Elon Musk, cofundador de esta compañía con sede en San Francisco, vaticinó en junio pasado que "en el futuro no habrá teléfonos, solo los Neuralinks".

