"Nunca en la historia de Venezuela un factor injerencista como EEUU había tenido tanta presencia"

"Nunca en la historia de Venezuela un factor injerencista como EEUU había tenido tanta presencia"

Se aproxima el cierre de campaña de los candidatos presidenciales en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha recorrido el interior del país, mientras que su...

Óscar Schemel, sociólogo y director de la encuestadora Hinterlaces, explica a Sputnik que en el país sudamericano hay "cambios profundos en la cultura nacional popular" debido al "declive del rentismo petrolero", el cual, dice, ha ocasionado cambios en la estructura material, lo que ha tenido un impacto profundo en la superestructura cultural, emocional y simbólica de Venezuela. El experto identifica cuatro factores emergentes en la nueva realidad venezolana: el esfuerzo personal, la familia, la religiosidad y el voto. "Frente a un Estado que ya no puede resolverlo todo, hay cuatro factores que emergen. Primero, yo mismo. Frente a un Estado que ya no me puede resolver todo, ahora acudo a mi propio esfuerzo personal. Por eso la gente tiene más de un trabajo, otros ingresos, y se han dedicado a la creación de microempresas", abunda Schemel. "En segundo lugar —prosigue— una nueva relación con la familia, que adquiere un valor clave para superar los inconvenientes económicos. En tercer lugar, Dios, una nueva religiosidad. Y en cuarto lugar, el voto, que nunca antes los venezolanos habían entendido como la gran herramienta para la continuidad o la alternancia". Según Schemel, estos cambios han transformado la percepción del voto, alejándola de la violencia y el radicalismo que caracterizaban periodos anteriores. "Hoy la mayoría de los venezolanos entiende que con el voto se puede expresar, hacer oír y decidir. El radicalismo extremo y la violencia que convertían a la sociedad venezolana en una sociedad muy polarizada han desaparecido"."Se ha construido un bloque psicosocial donde no importa el candidato"El periodista y viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, expresó recientemente a través de las redes sociales que la oposición venezolana, a través de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional) y la NED (Fundación Nacional para la Democracia), estaba tratando de configurar una narrativa para el desconocimiento de los resultados electorales. Al respecto, Schemel es claro al señalar que la mayoría de la sociedad venezolana "rechaza cualquier salida violenta, incluso cualquier manifestación fuera del cauce democrático y constitucional". "Incluso podríamos decir también que nunca en la historia electoral [de Venezuela], un factor externo, injerencista, como el Gobierno de los Estados Unidos, había tenido tanta presencia para influir sobre los resultados electorales", agrega. Schemel también destaca el impacto de la desestabilización psicológica en la política venezolana, un proceso que, dice, se ha intensificado desde la muerte del comandante Hugo Chávez. "Desde ese momento, se ha venido generando un proceso de neurotización sistemática y programada de la emocionalidad del país. Hoy tenemos un candidato de oposición desconocido, absolutamente desconocido. Uno de cada cuatro venezolanos sabe quién es Edmundo González. Tres de cada cuatro no lo saben. Eso es neurosis. Se ha construido un bloque psicosocial donde no importa el candidato, sus credenciales, su oferta electoral, ni el futuro", enfatiza.Este bloque psicosocial neurótico, según Schemel, se contrapone a otro más esperanzador y constructivo. "En el primer bloque, los sentimientos dominantes son la rabia y la angustia. En el segundo bloque, los sentimientos fundamentales son la esperanza y la resiliencia. El principal enemigo electoral del presidente Maduro no es el candidato de la oposición, es la neurosis", apunta.Recuperar la cercanía con el puebloSchemel considera que "es urgente para la Revolución Bolivariana [encabezada por Nicolás Maduro] entender y reconectarse con este nuevo país que está emergiendo", ya que se trata de una nación muy diferente a la que existía hace una década. En cuanto al llamado a un gran diálogo nacional propuesto por el presidente Maduro, el experto lo ve como una respuesta a la demanda de la sociedad venezolana por líderes conciliadores. "La gente está cansada de la polarización, la división y la confrontación. Hoy, más que nunca, se necesita un líder solucionador, conciliador, que construya consenso y rescate los sueños de un futuro mejor".Schemel destaca también la importancia del voto y el comportamiento emocional que juega en relación con el sufragio. "El voto y el comportamiento humano en general tiene bases emocionales. Decidimos por las emociones. Somos seres emocionales que, luego, justificamos racionalmente nuestras decisiones emocionales", explica. "Yo creo que es el momento de que la sociedad venezolana demuestre los niveles de madurez social y cultural y política que ha aprendido durante estos últimos 20 o 25 años. Y demuestre un poco su sensatez, su cordura, su madurez, sobre todo su madurez social para tomar la mejor decisión a favor de la paz, la convivencia, la conciliación, el respeto, la igualdad y la participación", concluye.

