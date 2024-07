https://latamnews.lat/20240725/moscu-advierte-a-kiev-de-que-no-recibira-mejor-oferta-que-la-iniciativa-de-paz-de-putin-1156393499.html

Moscú advierte a Kiev de que no recibirá mejor oferta que la iniciativa de paz de Putin

Si Volodímir Zelenski, "realmente está dispuesto a hablar de paz, tiene ante sus ojos las propuestas de paz presentadas por el presidente ruso hace un mes, y le aconsejamos que se dé prisa, Ucrania definitivamente no recibirá algo mejor", señaló Nebenzia durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. El diplomático ruso reiteró que la operación militar rusa en Ucrania continuará hasta que se alcancen sus objetivos, "ya sea en el campo de batalla o mediante negociaciones". La disposición de Kiev a negociar encaja con la postura de Rusia de que la solución diplomática del conflicto es preferible, agregó.El 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.

