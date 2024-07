La mejora en la percepción de seguridad en México: ¿realidad o efecto electoral?

https://latamnews.lat/20240725/la-mejora-en-la-percepcion-de-seguridad-en-mexico-realidad-o-efecto-electoral-1156377699.html

En el proceso electoral que culminó el pasado 2 de junio con una victoria del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se eligieron más 19.000 cargos de elección popular y eso pudo alterar la percepción sobre la seguridad de la población, estimó en entrevista con Sputnik Javier Oliva Posada, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad nacional.De acuerdo con la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en junio de 2024, el 59,4 % de la población consideró que es inseguro vivir en su ciudad.Lo anterior representa un cambio significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo de 2024 y en junio de 2023 (61,0 y 62,3 %, respectivamente), según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que proporciona información sobre cómo se percibe la seguridad en términos de temor a la delincuencia, el conocimiento de conductas delictivas o antisociales o el cambio de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito.Aunque pareciera un porcentaje alto, se trata del segundo número más bajo en lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y desde hace más de una década. En septiembre de 2013, este indicador estaba cerca del 70% y en junio de 2018 llegó a superar al 75% de la población a nivel nacional.En algunas ciudades que forman parte de la muestra que mide el INEGI, la percepción de inseguridad alcanza prácticamente a la totalidad de la población como en Fresnillo, Zacatecas, una ciudad de aproximadamente 240.000 habitantes al norte del estado, en donde el 94,7% de la población percibe a su ciudad como insegura, o Naucalpan de Juárez, un municipio en la zona conurbada de la Ciudad de México, donde 89,2% de los habitantes consideran que en el lugar donde habitan no hay seguridad.Sin embargo, a nivel nacional, el porcentaje de la población que considera inseguro el lugar en el que vive se ha ido reduciendo de manera continuada en la Administración de López Obrador. En diciembre de 2018, había una percepción de inseguridad de cerca del 75% de la población, lo que implica que el indicador se ha reducido en prácticamente 16 puntos porcentuales.Esta tendencia, afirma el doctor Oliva, contrasta con las cifras oficiales sobre violencia y criminalidad que indican, por ejemplo, que el Gobierno de López Obrador terminará como la Administración con mayor número de homicidios dolosos en la historia de este país latinoamericano.Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, desde enero de 2019 hasta junio de este año, se han abierto 151.042 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cifra más alta en la historia de México.“Es muy difícil”, dijo el doctor Oliva al ser cuestionado sobre cómo explicar el fenómeno de que el gobierno de AMLO terminará con el mayor número de homicidios en la historia, pero también como en el que se ha generado una mayor percepción de seguridad, según los datos levantados en la ENSU del Inegi.Para el académico, las cifras y declaraciones de la presidencia “contrastan mucho” con los constantes reportes sobre el aumento de personas desaparecidas, sobre masacres, sobre extorsión, por ejemplo, a los productores de limón y aguacate en Michoacán, o sobre los homicidios de turistas extranjeros.“Son dos realidades paralelas”, afirmó el experto, para quien, en todo caso, hay una “enorme confusión metodológica”, tanto en los reportes del Gobierno federal como del propio INEGI, que podría explicar las causas en la disminución de la percepción de inseguridad.Los datos de la ENSU revelan que también hay una disminución en el porcentaje de la población mexicana que tienen una mala expectativa sobre la seguridad en el país. De acuerdo con las cifras dadas a conocer este miércoles 24 de julio, 32.4 % de la población consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal.Esto representa un cambio a la baja de 1.7 y 1.5 puntos porcentuales respecto a junio de 2023 y a marzo de 2024, cuando se estimaron 34.1 y 33.9 %, respectivamente.Por otra parte, 18.1 % de la ciudadanía refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses. Lo anterior representa una disminución estadísticamente significativa de 5.5 y 3.4 puntos porcentuales con relación a junio de 2023 y a marzo de 2024, cuando se reportó 23.6 y 21.5 %, respectivamente. En contraste, 18.8 % de la población de 18 años y más respondió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y 28.7 % manifestó que mejorará.Para el doctor Oliva, independientemente de la percepción de la población, los retos en materia de seguridad para el gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum serán “mayúsculos”, como lo demuestra el reciente asesinato de Milton Morales, coordinador de la unidad de estrategia táctica y operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, ocurrido el domingo 21 de julio, un mando policial cercano a Omar García Harfusch, el próximo secretario de seguridad pública federal.“Me parece que hay la posibilidad de un estallido social o de violencia generalizada descontrolada; ese, en términos de estabilidad, es el tema número uno del próximo gobierno, en donde de manera paradójica no he leído o escuchado un pronunciamiento o un planteamiento al respecto”, concluyó el académico.

