La CE prohíbe intercambiar activos congelados con inversores rusos

La CE prohíbe intercambiar activos congelados con inversores rusos

Las personas físicas y jurídicas de la Unión Europea (UE) no pueden participar en la permuta de activos prevista por el decreto del presidente ruso, Vladímir... 25.07.2024, Sputnik Mundo

El decreto firmado por Putin prevé la posibilidad de intercambiar los activos congelados: según el procedimiento, los extranjeros podrán comprar activos bloqueados a inversores minoristas rusos en otros países, utilizando fondos en cuentas tipo C (cuentas de conversión). Debido al hecho de que la NSD figura en la lista de sanciones de la UE, todos los fondos del depositario deben congelarse y no pueden ser entregados ni directa ni indirectamente, explica el documento. La UE y el Grupo de los Siete (G7) bloquearon activos rusos por un valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, que Rusia inició en febrero de 2022 para frenar los bombardeos de Kiev contra los civiles de Donetsk y Lugansk. Unos 200.000 millones de euros de inversiones rusas se encuentran inmovilizados en las cuentas de Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa, con sede en Bélgica. El G7 acordó en su reciente cumbre de Apulia, Italia, proporcionarle a Ucrania para fin de año 50.000 millones de dólares en préstamos, que serán reembolsados con los rendimientos de los activos congelados de Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso calificó la decisión del bloque occidental de expolio, que afecta no solo a los inversores particulares, sino también a los fondos soberanos. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que su país respondería de manera simétrica con la confiscación de los activos europeos congelados en Rusia.

