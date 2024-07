https://latamnews.lat/20240725/harris-mantendria-el-dogma-rusofobo-de-eeuu-mientras-el-mundo-busca-un-orden-multipolar-1156388564.html

Harris mantendría el dogma rusófobo de EEUU mientras el mundo busca un orden multipolar

Harris mantendría el dogma rusófobo de EEUU mientras el mundo busca un orden multipolar

Sputnik Mundo

El exanalista de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense, Michael Maloof, comentó para Sputnik la posible política exterior de Harris mientras... 25.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-25T14:03+0000

2024-07-25T14:03+0000

2024-07-25T14:03+0000

internacional

💬 opinión y análisis

kamala harris

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/01/15/1094187099_0:132:2515:1546_1920x0_80_0_0_480e0691e7425d3581fc7f7d60287070.jpg

Han surgido muchas especulaciones sobre el enfoque de la vicepresidenta Kamala Harris respecto a la política exterior estadounidense en los días transcurridos desde que la exfiscal general de California fuera anunciada el 21 de julio como la sucesora elegida por Joe Biden.Harris, que ocupó un escaño en el Senado estadounidense desde 2017 hasta 2021, tuvo un perfil relativamente bajo. Los observadores estiman que se le asignó deliberadamente la tarea de vender a la opinión pública políticas controvertidas durante su mandato como la vicepresidenta bajo Biden, como cuando fue enviada a Guatemala en 2021 para advertir a los posibles inmigrantes de que no vinieran a Estados Unidos.El periodista Jamarl Thomas sugirió que el discurso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante una sesión conjunta del Congreso el 24 de julio podría ser un primer indicador del enfoque de Harris sobre la política de asuntos internacionales, si no incluso su substancia.Harris ocupó los titulares al negarse a asistir al discurso de Netanyahu en el contexto de las encuestas que muestran que los votantes del Partido Demócrata simpatizan cada vez más con los palestinos en el largo conflicto entre israelíes y los habitantes autóctonos de Oriente Medio.Sin embargo, Harris aceptó reunirse con el controvertido líder israelí durante su estancia en Washington. Por lo tanto, Thomas sugirió que su aparente disputa con Netanyahu es "una cuestión de imagen" más que una diferencia de política.El analista afirmó que Harris, que es unos 22 años más joven que el presidente Biden, podría inclinarse naturalmente hacia la simpatía de los estadounidenses más jóvenes por el asunto de Palestina, pero se vería limitada por las acciones de su predecesor. Maloof sugirió que a la política le resultaría especialmente difícil trazar un nuevo rumbo en las relaciones con Rusia, que sigue bloqueado por una guerra subsidiaria con Ucrania respaldada por Estados Unidos."Estamos casi al borde de una guerra a causa de una mentira", añadió, en referencia a la teoría conspiratoria de que Trump se confabuló con Rusia durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016."Eso es básicamente a lo que ha llegado esto y como consecuencia ahora nuestras relaciones en el mundo son ahora complicadas. (...) Nunca vi que en tres años y medio que hubiéramos hecho tan mal las cosas en la escena internacional cuando tenemos a toda esta gente muy inteligente y preparada al timón, supuestamente, y vamos en la dirección que vamos. Es increíble", agregó.En la década de 1990, Estados Unidos se erigió en la única superpotencia mundial tras la caída de la Unión Soviética, con mayor influencia política, cultural y económica que ninguna otra nación. Pero como el militarismo estadounidense del siglo XXI ha causado la muerte de unos 4,5 millones de personas, los países del sur global se han unido cada vez más a Moscú y Pekín para buscar alternativas a la hegemonía occidental, como demuestra la aparición de instituciones como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la asociación económica de los BRICS.Rusia y China también desempeñan un papel más importante en la diplomacia mundial durante la última década, y ambos países acogieron este año importantes negociaciones de reconciliación entre facciones políticas palestinas. En marzo, Pekín llamó la atención al anunciar que había negociado por sorpresa un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, rivales desde hace tiempo, mientras que Rusia realizó importantes logros en África ofreciendo ayuda en materia de seguridad para contrarrestar a los grupos yihadistas, a menudo respaldados por los aliados estadounidenses del Golfo."Debido a este concepto de orden multipolar, estamos asistiendo a un mayor desplazamiento de los países que históricamente fueron objeto de colonización. (...) Se están rebelando y [entre] los pocos países que no han participado en la colonización estaban Rusia y China. Por eso vemos que el sur global —África, América Latina, Asia— gravita en general hacia este concepto euroasiático, hacia los BRICS, la OCS", afirmó Maloof.La controvertida alianza militar estrechó lazos con aliados de Occidente tradicionales como Colombia, Japón y Australia, mientras los líderes de la OTAN pintan a Moscú y Pekín como las principales amenazas para el orden mundial liderado por Estados Unidos.Maloof afirmó que Harris difícilmente podría superar la influencia del establishment de la política exterior de Estados Unidos si pretendiera renovar los lazos con Rusia. La formidable confluencia de intereses militares, de inteligencia y financieros —conocida alternativamente como "el Estado Profundo"— se ha mantenido históricamente hostil hacia la potencia mundial euroasiática independientemente del presidente que ocupe el despacho oval.

https://latamnews.lat/20240724/con-harris-como-posible-candidata-el-movimiento-democrata-se-esta-hundiendo-1156375539.html

https://latamnews.lat/20240724/no-es-progresista-es-militarista-harris-podria-continuar-la-politica-neoconservadora-de-biden-1156370059.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

John Miles

John Miles

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

John Miles

💬 opinión y análisis, kamala harris, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024)