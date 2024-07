https://latamnews.lat/20240725/el-servicio-secreto-de-eeuu-necesita-una-reestructuracion-tras-el-ataque-contra-trump-1156355987.html

El Servicio Secreto de EEUU "necesita una reestructuración" tras el ataque contra Trump

La experta hace énfasis en que estos ajustes requieren hacerse a la brevedad, debido a la cercanía de las elecciones presidenciales en EEUU, donde el candidato republicano se enfrentará a quien elija el Partido Demócrata, esto tras la renuncia del actual mandatario, Joe Biden, a buscar un segundo periodo en la Casa Blanca. En este sentido, el profesor en temas internacionales y profesor en la Universidad la Salle y la Universidad Nacional Autónoma de México, Alejandro Martínez Serrano, explica que, además de estas acciones, ese organismo de seguridad debe responder institucionalmente sobre sus acciones en ese caso."Entre más evolucionen las amenazas [contra políticos], se debe tener una mayor capacitación en este tipo de corporaciones (...). Mientras tanto, sobre el incidente con Trump, la Justicia estadounidense está realizando una investigación y esperemos que no tenga suspicacias de tipo político", acota.El 22 de julio, la directora de este organismo, Kimberly Cheatle, dio a conocer que los integrantes de la agrupación de seguridad identificaron a Thomas Matthew Crooks, atacante del magnate, como "sospechoso", esto antes de que el exmandatario de EEUU se subiera al escenario en el mitin realizado en Pensilvania el 13 de julio de 2024. De todas maneras, Crooks pudo disparar contra Trump, quien resultó herido en una oreja. Ante esto, la funcionaria calificó este hecho como el "fracaso operativo más grande del Servicio Secreto en décadas" y, a su vez, asumió la responsabilidad del evento. Un día después, Cheatle renunció a su cargo frente al organismo de seguridad estadounidense. Mientras tanto, un panel bipartidista designado por el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, investigará la actuación de los agentes de ese organismo. "Garantizar la seguridad de los presidentes actuales y anteriores es fundamental y una de las principales prioridades de nuestro Departamento (...) Esta revisión independiente examinará lo sucedido y brindará recomendaciones prácticas para garantizar que lleven a cabo su misión sin fallas de la manera más efectiva y evitar que algo como esto vuelva a suceder", indicó Mayorkas en un comunicado.Una división de larga dataEl Servicio Secreto estadounidense fue fundado en 1865 como parte del Departamento del Tesoro. Desde esa época e inicios del siglo XX, su objetivo era investigar robos, al Ku Klux Klan, el contrabando, entre otras infracciones a la ley.Pero, a partir del asesinato del presidente William McKinley, ocurrido en 1901, el Congreso estadounidense solicitó que los agentes se encargaran de proteger a los mandatarios. Esta misión arrancó formalmente en 1902.Tan solo seis años más tarde, el Servicio Secreto se encargaría también del cuidado de los presidentes electos y, para 1917, igualmente velaría por la familia inmediata de quien encabezara el Poder Ejecutivo en la nación norteamericana.En 1968, tras el asesinato del candidato presidencial Robert F. Kennedy, el Congreso estadounidense dio luz verde a la protección de los principales aspirantes al cargo de mandatario y vicepresidente.Durante sus más de 150 años de existencia, el Servicio Secreto ha tenido diversas reformas, como pasar de estar bajo el mando del Tesoro al del Departamento de Seguridad Nacional en 2003, y varios escándalos, al que se suma el ataque contra Trump.Por ejemplo, en 2012, su entonces líder, Mark Sullivan, tuvo que disculparse ante el Senado estadounidense después de que 12 de sus agentes contrataran prostitutas en Cartagena, Colombia, ciudad en la que se encontraba el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) con motivo de la Cumbre de las Américas.Tras este problema, nueve de los integrantes del Servicio Secreto fueron despedidos y, un año después, Sullivan renunció a su puesto, en el que fue relevado por Julia Pierson.Otro caso fue en 2022, cuando se reveló que agentes de este grupo borraron mensajes sobre el asalto al Capitolio, mismos que, de acuerdo con medios locales, podrían dar pistas acerca de este incidente. Esto inició una investigación, misma en la que el cuerpo de seguridad admitió que no podía recuperarlos.Otros atentados y amenazasEl ataque contra Trump no ha sido en el único en el que el Servicio Secreto estadounidense se ha visto rebasado ante las acciones contra candidatos o mandatarios en turno.Por ejemplo, Rosas recuerda el asesinato de John F. Kennedy, en el que, si bien había un despliegue de seguridad y agentes del Servicio para protegerle durante su visita a Dallas, Texas, en 1962, no fue suficiente para evitar su muerte.Sin embargo, el caso más reciente de un intento de magnicidio en EEUU fue el ataque contra Ronald Reagan, perpetrado en 1981 por John Hinckley Jr., quien tenía como propósito impresionar a la actriz Jodie Foster, quien apareció en el filme Taxi Driver."El resultado del atentado contra Reagan fue la renuncia del entonces titular del Servicio Secreto, H. Stuart Knight, esto después del fallo en la estrategia de seguridad" para cuidar al jefe de Estado, refiere la también doctora en relaciones internacionales por la UNAMNo obstante, tras el ataque contra Trump, se debe tomar en cuenta otras consideraciones. Martínez Serrano, quien también es maestro en seguridad nacional por el Colegio de Defensa Nacional de México, hace énfasis en la polarización que se vive actualmente en Washington."Los ánimos están demasiado agitados y el Servicio Secreto también debería colocar un mayor número de elementos para proteger a los candidatos, quien también pueden pensar en el rediseño de sus campañas, con la posibilidad de disminuir el número de eventos masivos y reducir riesgos, al tener menos personas cerca de los políticos", detalla.Para concluir, la experta dice que, debido al acceso a las armas en Washington por la Segunda Enmienda, los cuerpos de seguridad deben estar alerta en todo momento."Tenemos a estadounidenses cada vez más armados. Esto lo deben ver los cuerpos de seguridad, desde los policías hasta el FBI y el Servicio Secreto, lo que les permitirá anticiparse a los acontecimientos" violentos que pudiesen suscitarse contra los aspirantes a la presidencia de EEUU, concluye.

