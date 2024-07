https://latamnews.lat/20240724/unas-2000-personas-migrantes-avanzan-en-una-nueva-caravana-por-el-sur-de-mexico-1156358415.html

Unas 2.000 personas migrantes avanzan en una nueva caravana por el sur de México

24.07.2024

"Es un número bastante grande, estimamos que son unas 2.000 personas, con mujeres y niños menores de diez años, adultos mayores y algunas personas con discapacidad de movilidad", dijo vía telefónica un activista desde la ruta de unos 30 kilómetros entre la ciudad de Tapachula y Huehuetán, estado de Chiapas. El activista que acompañó el recorrido de unos 30 kilómetros pidió reserva de la identidad por no estar autorizado a ofrecer más detalles de la marcha migrante. Indicó, no obstante, que esta es la segunda jornada después del primer día de recorrido de unos 40 kilómetros, desde la línea fronteriza entre México y Guatemala, que marca el río Suchiate hacia Tapachula. Melissa Vértiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, que aglutina a decenas de organizaciones civiles y religiosas, expresó a Sputnik la atención que necesitan en particular las personas menores de edad o población vulnerable que camina por las carreteras mexicanas. Esta caravana fue convocada la semana pasada para extranjeros que estaban en Centroamérica, sin esperar los trámites de visas humanitarias que deben hacer vía electrónica, ante las amenazas del exmandatario y actual candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump, de cerrar la frontera y expulsar migrantes si gana las elecciones de noviembre próximo. Ruta previstaLa caravana migrante pernoctará en el municipio de Huehuetán, para después reemprender la marcha hacia la ciudad de Huixtla, en una ruta de otros 20 kilómetros. El clima húmedo en la franja costera frente al océano Pacífico genera temperaturas de 32 grados con mayor sensación térmica en el pavimento. Entre las personas extranjeras hay migrantes de Venezuela, Cuba y países de Centroamérica. Una ambulancia y dos patrullas de la Guardia Nacional mexicana escoltan a los marchantes. Vértiz afirma que las políticas promovidas por México en los últimos cinco años para atender las causas de origen del éxodo —pobreza, desempleo, e inseguridad— "no han dado resultados significativos". México y Guatemala comparten una frontera de más de 950 kilómetros donde comienza una ruta del flujo migratorio hacia EEUU, una zona agreste que en el último año ha sido escenario de disputas entre organizaciones del crimen organizado que se disputan el control del territorio. La cifra de migrantes que ingresan a Centroamérica desde Sudamérica y el Caribe atravesando la selva del estrecho de Darién, entre Panamá y Colombia, suma casi un millar al día, según cifras oficiales. Pero el número se incrementa en las rutas por países de Centroamérica hacia la frontera sur mexicana con Guatemala, hasta sumar unas 7.000 personas cada día, según cifras ofrecidas por la canciller Alicia Bárcena en mayo pasado. La meta acordada por México con EEUU es que la cantidad de personas que llegan a la frontera norte mexicana no pase de 4.000 personas al día, que es "la cantidad que Washington tiene capacidad para gestionar" en los casi 3.200 kilómetros del límite terrestre. El país latinoamericano recibió en 2023 aproximadamente 140.000 solicitudes de refugio, lo que representa un máximo histórico.

