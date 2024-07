https://latamnews.lat/20240724/un-gobierno-de-fiar-el-balance-de-la-credibilidad-de-la-administracion-biden-1156360342.html

¿Un Gobierno de fiar?: el balance de la credibilidad de la Administración Biden

¿Un Gobierno de fiar?: el balance de la credibilidad de la Administración Biden

Sputnik Mundo

El anuncio del presidente Joe Biden sobre su retiro de la campaña presidencial se suma a la lista de posturas contradictorias que desde la actual... 24.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-24T19:08+0000

2024-07-24T19:08+0000

2024-07-24T19:08+0000

internacional

joe biden

kamala harris

israel

partido demócrata (eeuu)

casa blanca

credibilidad

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/18/1156360683_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cfbaa09e1372bc00e952e75b0e2cfc4.jpg

El presidente Biden publicó el pasado 21 de julio una carta a través de sus redes sociales en las que anunció que ya no buscaría la reelección presidencial, esto luego de afirmar en varios eventos que se mantendría en la contienda pese a la presión tanto al interior del Partido Demócrata como al exterior para que cediera el lugar a alguien más.La vicepresidenta, Kamala Harris, se perfila ahora como la sucesora de Biden en la carrera rumbo a la Casa Blanca. De acuerdo con sondeos, ella ya cuenta con el número de delegados necesarios para validar su candidatura.Poco después de darse a conocer las intenciones de Harris de buscar la candidatura demócrata, el republicano J. D. Vance, compañero de fórmula de Donald Trump, la acusó de "mentir" sobre el estado mental del presidente Biden en los cuatro años de su Gobierno.En este contexto, ¿la actual Administración ha sido transparente al abordar este y otros temas coyunturales en sus cuatro años de duración?¿Doble discurso?Luego del retiro de Biden de la carrera presidencial, uno de los cuestionamientos en torno a la decisión fue la falta de claridad con la que se informó sobre su verdadero estado mental. Si bien, el aún mandatario aseguró que se encontraba en óptimas condiciones para volver a ocupar el cargo, la decisión apuntó en un sentido contrario.Esta no es la primera vez en la que desde la actual Administración se postula un doble discurso, un ejemplo de ello es su viraje en la política migratoria.Biden llegó a la presidencia impulsando un discurso más flexible en torno a la materia, sin embargo, el 4 de junio, el mandatario firmó una orden ejecutiva para prohibir dar asilo a quienes atraviesen ilegalmente la frontera desde México.La Casa Blanca anunció que esta medida se mantendrá hasta que se reduzca el número de personas que buscan llegar al país a través de la frontera con México.Otro caso es el del conflicto en la Franja de Gaza. Aunque Biden se ha pronunciado a favor de un alto al fuego en la región, continúa aportando apoyo económico y de armamento a Israel, cuya campaña en contra del grupo Hamás ha dejado un saldo superior a los 39.000 fallecidos.Al respecto, la especialista señala en primer lugar que con su participación en los conflictos actuales como el de Gaza o Ucrania, EEUU fomenta una "economía de guerra", la cual reditúa grandes ganancias.Por otro lado, la doctora destaca que históricamente Estados Unidos ha sido un aliado de Israel, de manera que se ha erigido como una especie de "hermano mayor" para la defensa del país en contra de las agresiones externas.En este sentido, contrasta incluso el planteamiento que Biden hizo de una propuesta de paz en la región —e incluso de reconstrucción de Gaza— con los intereses de EEUU y sus compromisos históricos.En el caso del tema migratorio, la analista destaca que si bien fue un "as bajo la manga" el establecimiento de que si las detenciones en la frontera superan las 2.500 a lo largo de una semana esta se cerraría—con lo cual se neutralizaba la arbitrariedad de dicha medida—, la decisión causó extrañeza."Ciertamente es una política que no esperábamos de Joe Biden y que tiene que instaurar también para convencer a los grupos de apoyo a su campaña en ese momento que estaba haciendo lo posible por contener este flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Realmente, sí fue un marketing político esta decisión para tratar de elevar el nivel de votantes hacia la campaña del propio Biden y por supuesto de donadores a su propia campaña", consideró.Baja confianza en el GobiernoDe acuerdo con la organización Pew Research Center, para abril de 2024, solo el 22% de la población dijo confiar en el Gobierno de EEUU. En 2023, este porcentaje se situó en el 16%, lo que se encontraba entre las medidas más bajas en casi siete décadas de encuestas.Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista de la UNAM, señaló en entrevista para Sputnik que esto puede explicarse debido a que las necesidades de los estadounidenses no se han visto atendidas, ni en la Administración Trump ni en el actual Gobierno.De continuar esta tendencia, ahondó, podría incrementarse la ruptura del tejido social estadounidense, así como ahondar los sentimientos de xenofobia y racismo entre la sociedad.La doctora Rodríguez se pronunció en un sentido similar e hizo énfasis en las diferencias geográficas del país, en las que se diferencian las necesidades de los diversos grupos poblacionales que habitan el país en concordancia con factores como su clase social y su nivel educativo.Sin embargo, también menciona que otro elemento determinante en esta percepción, principalmente entre el electorado joven, han sido tanto las acciones como el discurso que el Gobierno de Biden ha asumido ante conflictos como el de Gaza o incluso el de Ucrania."Me parece que el votante informado tenderá incluso a la abstención, y ese es el castigo más grande para ambos partidos, la abstención; no es que necesariamente tengan que votar por uno o por otro", consideró.Opacidad en el GobiernoEn cuanto a la transparencia de la Administración Biden, la doctora Rodríguez destaca que cerrará con pendientes en asuntos como la deuda pública asumida para los proyectos que su Gobierno impulsó.Otros temas en los que la especialista destaca una falta de información son en el tráfico de armas y en el consumo de drogas entre la sociedad estadounidense. "Pienso que hay espacios que a veces son desapercibidos, pero que pueden ser ignorados, o pueden ser ocultados, o pueden ser por ley reservados y no tenemos toda la información", concluyó.

https://latamnews.lat/20240723/la-casa-blanca-anuncia-el-retorno-de-biden-al-trabajo-entre-rumores-sobre-su-supuesta-muerte-1156338958.html

https://latamnews.lat/20240723/ni-siquiera-la-conozco-la-invisible-kamala-harris-busca-tambien-convencer-a-europa--1156352007.html

https://latamnews.lat/20240722/rusia-acusa-que-israel-sigue-ignorando-las-resoluciones-de-la-onu-sobre-la-situacion-en-gaza-1156333157.html

https://latamnews.lat/20240722/como-le-va-a-kamala-harris-en-las-encuestas-frente-a-donald-trump-1156307465.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Jarquín

José Jarquín

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Jarquín

joe biden, kamala harris, israel, partido demócrata (eeuu), casa blanca, credibilidad