Turquía trabaja en un encuentro entre Erdogan y Asad

ESTAMBUL (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, informó que está trabajando en la organización de un encuentro entre el... 24.07.2024, Sputnik Mundo

Rusia, al igual que otros países, está interesada en mejorar las relaciones entre Turquía y Siria, según declaró la víspera el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondiendo a la pregunta de si Moscú se está preparando para una reunión entre el mandatario turco y su homólogo sirio. La primera reunión de Erdogan con Asad en muchos años podría tener lugar en Moscú en agosto, afirmó el periódico turco Daily Sabah, citando a una fuente familiarizada con el asunto, pero poco después una fuente diplomática turca negó la noticia. Asad anunció el pasado 15 de julio que estaba listo para reunirse con su homólogo turco, si eso corresponde a los intereses nacionales de su país. El 26 de junio, en una reunión con el enviado especial del presidente ruso para Siria, Alexandr Lavréntiev, Asad aseguró que su país saluda todas las iniciativas referentes a sus relaciones con Turquía y basadas en el respeto a la soberanía siria. Erdogan, por su parte, comentó que Ankara no ve ninguna razón para no establecer relaciones diplomáticas entre los dos países y aseguró que el país otomano no tiene la intención de interferir en los asuntos internos de Damasco. El enviado ruso Lavréntiev informó antes a Sputnik que Moscú había presentado a Ankara y a Damasco su variante de hoja de ruta para la normalización de las relaciones entre Turquía y Siria. Según el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, las prioridades de la hoja de ruta es el restablecimiento del control de la frontera siria por parte del Gobierno de ese país, la seguridad de la frontera sirio-turca y la prevención de los ataques transfronterizos y la infiltración de terroristas.

