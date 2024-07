https://latamnews.lat/20240724/tesla-pone-en-pausa-la-construccion-de-fabrica-en-mexico-por-elecciones-en-eeuu--1156359290.html

Elon Musk pausa la construcción de la fábrica de Tesla en México por elecciones en EEUU

24.07.2024

Durante una teleconferencia organizada por la empresa de autos eléctricos, Musk explicó que esperarán a que pase la elección presidencial de Estados Unidos para seguir con el proyecto de la llamada gigafábrica.Después de su discurso de apertura, algunos de los participantes de la conferencia pidieron a Musk una actualización sobre el estado del plan de Tesla para construir su planta en el estado norteño de Nuevo León, que se anunció en febrero de 2023.El magnate estadounidense abundó en las razones para la pausa en la construcción de la fábrica de vehículos Tesla en el norte de México, y expresó que se debe a que el candidato presidencial republicano, Donald Trump planteó cobrar aranceles a autos fabricados en México.Musk se refiere a los varios amagos que ha hecho Trump contra el hecho de que fábricas de autos eléctricos chinas se instalen en México para después mandar sus productos sin pagar aranceles tracias al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec)“[Las empresas chinas] van a llegar a fabricar automóviles en México… y creen que los van a vender del lado de la frontera [en Estados Unidos] sin pagar aranceles. Eso no va a pasar conmigo”, advirtió Donald Trump la semana pasada en un mitin en Grand Rapids, Michigan.“No lo podrán hacer conmigo. Conmigo, se les aplicaría un nivel de arancel que estos autos no podrían materializarse. No pueden hacernos esto”, agregó.Tesla no ha anunciado qué vehículos o productos planea producir en la fábrica de México, pero Musk señaló que la compañía está compensando la pausa en la construcción de esas instalaciones aumentando la capacidad de producción en las fábricas existentes.En 2023, Tesla anunció la construcción de una planta para la fabricación de sus autos eléctricos en el estado mexicano de Nuevo León (norte), que se esperaba comenzara a operar para 2026. El anunció contó con el beneplácito del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del estado Samuel García.Según los planes iniciales, la fábrica esta planeada para construirse en el municipio de Santa Catarina, en un terreno de 261 hectáreas y se espera que tenga una inversión inicial de 1,000 millones de dólares que podría aumentar a 5,000 millones de dólares.De hecho, desde el año pasado, Tesla obtuvo varios permisos ambientales y de construcción de autoridades estatales de Nuevo León para iniciar con el desarrollo de la llamada gigafactory.

